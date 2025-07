Cả hai smartphone gập Flip 7 cài sẵn giao diện One UI 8/Android 16, thêm chức năng cho màn hình ngoài FlexWindow cùng nhiều cải tiến khác.

Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Flip7 hoàn thành nhiệm vụ khó khăn là mang đến một khung máy mỏng hơn trong khi tăng dung lượng pin. Mẫu mới có độ dày 13.7mm khi gập và 6.5mm khi mở, đồng thời được trang bị pin 4.300mAh. Để so sánh, Z Flip6 có độ dày 14.9mm/6.9mm với pin 4.000mAh. Trọng lượng của máy về cơ bản vẫn giữ nguyên ở mức 188g.

Màn hình cũng đã được mở rộng. Màn hình ngoài (cover display) giờ đây là một tấm nền Super AMOLED 4.1 inch tràn viền (1.048 x 948px, tần số quét 120Hz), được bao quanh bởi viền mỏng nhất trên bất kỳ chiếc Galaxy nào, chỉ 1.25mm.

Đây là một sự gia tăng đáng kể so với màn hình 3.4 inch trên mẫu cũ. Màn hình ngoài có tính năng Vision Booster và có thể đạt độ sáng lên tới 2.600 nits, mang lại khả năng hiển thị tốt ngoài trời. Trợ lý Google Gemini AI và Now Bar hiện có thể được sử dụng trên FlexWindow cùng nhiều ứng dụng khác.

Màn hình bên trong cũng lớn hơn, hiện kéo dài tới 6.9 inch (tăng từ 6.7 inch). Samsung cho biết kích thước này tương tự màn hình của Galaxy S25+ (màn hình Z Flip7 rộng 68.6mm, so với 70.8mm trên S25+). Tất nhiên, Flip vẫn nhỏ gọn hơn khi gập lại.

Các kỹ sư của Samsung đã phải làm việc cật lực để Galaxy Z Flip7 mỏng hơn. Họ phải làm mỏng các linh kiện bên trong và đóng gói chúng dày hơn bất kỳ thiết bị Galaxy nào khác. Bản lề Armor FlexHinge mỏng hơn 30% so với trước đây.

Điều thú vị là Samsung đã quyết định chống nước cho các linh kiện bên trong thay vì cố gắng bịt kín các viền. Kính Gorilla Glass Victus 2 được sử dụng cho hai nửa bên ngoài, khung máy được làm bằng Armor Aluminum. Z Flip7 đạt chuẩn kháng bụi và nước IP48.

Một điểm khác so với năm ngoái là chipset – điện thoại được trang bị chip Exynos 2500 3nm mới. Chip này đi kèm với 12GB RAM và bộ nhớ trong 256/512GB. Lần này, không có phiên bản Snapdragon cho thị trường Bắc Mỹ.

Hiệu suất được cải thiện của Exynos 2500 so với Snapdragon năm ngoái hứa hẹn thời lượng phát video lên tới 31 giờ chỉ với một lần sạc – dung lượng pin lớn hơn cũng góp phần vào điều này. Điện thoại hỗ trợ sạc có dây 25W (đạt 50% trong 30 phút) cũng như sạc không dây.

Hệ thống camera bao gồm camera chính 50MP (f/1.8, pixel 1.0µm, OIS) và camera siêu rộng 12MP ở mặt ngoài. Camera 10MP ở màn hình bên trong cũng có thể dùng để chụp ảnh selfie. Máy không có ống kính tele chuyên dụng nhưng Samsung cho biết camera chính 50MP có thể zoom quang học 2x.

Một nâng cấp quan trọng trong năm nay là hỗ trợ video HDR 10-bit, mang lại khả năng hiển thị màu sắc phong phú hơn 4 lần so với Z Flip6. Ngoài ra, các bộ lọc giờ đây được xem trước theo thời gian thực trên màn hình ngoài FlexWindow. Màn hình này còn có những tính năng mới khác. Auto Zoom tự động giữ bạn trong khung hình để bạn có thể đặt điện thoại xuống (gập một nửa để làm chân máy) và chụp ảnh – tính năng này cũng sẽ xử lý độ sáng. Hoặc bạn có thể điều chỉnh thủ công bằng thanh trượt Zoom.

Samsung Galaxy Z Flip7 có các màu Xanh Shadow, Đen Jet và Đỏ Coral, cùng với màu Xanh Mint độc quyền trực tuyến.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Giá cả ngày càng tăng là một mối lo ngại đối với tất cả điện thoại thông minh, đặc biệt là điện thoại gập, vốn đã khá đắt đỏ. Vì vậy, Samsung giới thiệu mẫu FE đầu tiên trong dòng Z – Samsung Galaxy Z Flip7 FE.

Mẫu FE cơ bản có giá thấp hơn 200 USD so với Z Flip7 cơ bản. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phiên bản này có ít bộ nhớ hơn, 8GB/128GB so với 12GB/256GB. Nếu so sánh các mẫu 256GB, phiên bản FE rẻ hơn 140 USD.

Z Flip7 FE về cơ bản là phiên bản làm mới của Z Flip6. Nó có chipset mới, Exynos 2400 từ dòng Galaxy S24 năm ngoái, RAM giảm từ 12GB xuống 8GB.

Các thông số còn lại khá quen thuộc. FE có độ dày 14.9mm khi gập, 6.9mm khi mở và nặng 187g, với pin 4.000mAh. Máy có màn hình ngoài 3.4 inch và màn hình bên trong 6.7 inch. Mặt ngoài được bảo vệ bởi Gorilla Glass Victus 2 và Armor Aluminum.

Giống như các phiên bản khác, mẫu này đạt chuẩn kháng bụi và nước IP48. Máy chỉ có màu Đen và Trắng và không có màu độc quyền trực tuyến. Điện thoại chạy One UI 8/Android 16.

Hệ thống camera bao gồm camera chính 50MP (f/1.8, pixel 1.0µm, OIS) và camera siêu rộng 12MP ở mặt ngoài, cùng camera 10MP ở mặt trong. Các camera này không hỗ trợ quay video HDR.