Những chuyển biến như vậy là minh chứng sinh động cho hiệu quả của chương trình tư vấn phát triển nhà máy thông minh (Smart Factory) do Samsung đồng hành triển khai tại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020 - 2025.

Chuyển đổi từ những công việc gần gũi nhất, doanh thu nhân đôi

Hơn 10 năm làm việc tại Công ty Cổ phần Tiến Thành, chị Nguyễn Thị Hà từng quen với việc tìm kiếm hàng hóa bằng kinh nghiệm và ghi chép thủ công. Hôm nay, chỉ với một lần quét mã QR, toàn bộ thông tin về vị trí, số lượng và tình trạng hàng hóa đã hiển thị rõ ràng trên hệ thống.

Chị Hà giờ đây có thể nhanh chóng kiểm tra thông tin lô hàng trong kho thông qua hệ thống thay vì dò thủ công như trước

Ở Công ty Cổ phần Innotek, anh Nguyễn Văn Tiến cũng chứng kiến một sự thay đổi tương tự. Nếu trước đây, người quản lý phải chờ các báo cáo tổng hợp mới biết dây chuyền nào gặp sự cố, thì nay, dữ liệu về tiến độ sản xuất, tình trạng thiết bị và hiệu suất vận hành được cập nhật theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp nhận diện vấn đề và đưa ra quyết định kịp thời.

Anh Tiến (ngoài cùng bên trái) quản lý và ra quyết định liên quan đến sản xuất thông qua dữ liệu hiển thị trực quan

Điều đó cho thấy chuyển đổi không bắt đầu từ những khái niệm xa vời, mà từ nhu cầu giải quyết các điểm nghẽn cụ thể trong sản xuất, với sự tư vấn và đồng hành của các chuyên gia Samsung trong phát triển Smart Factory.

Tại Công ty Tiến Thành, chương trình không chỉ giúp số hóa hoạt động quản lý kho, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng môi trường quản lý kết quả và tiến độ sản xuất theo thời gian thực, đồng thời phát hiện, dự báo các bất thường trong quá trình vận hành. Nhờ đó, tỷ lệ vận hành thiết bị tăng 78%, sản lượng bình quân đầu người tăng 11%, trong khi tỷ lệ phản hồi về lỗi từ phía khách hàng giảm 50%.

Những cải tiến này trở thành nền tảng để Công ty Tiến Thành đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, khả năng truy xuất và tính ổn định của quy trình sản xuất; qua đó đủ điều kiện trở thành nhà cung cấp cho Samsung, đồng thời mở rộng thêm khách hàng và thị trường trong nước cũng như quốc tế. Quy mô của công ty hiện đã tăng gấp 2 lần so với 5 năm trước.

Trong khi đó, tại Công ty Innotek, việc số hóa dữ liệu sản xuất giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian xử lý sự cố, giảm thao tác nhập liệu thủ công và nâng cao hiệu quả điều hành. Sau quá trình cải tiến, doanh nghiệp từng bước mở rộng khách hàng trong nước, chinh phục các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, Đức và Đan Mạch.

Tổng kết chương trình giai đoạn 2020 - 2025 cho thấy nhiều doanh nghiệp tại Bắc Ninh đã cải thiện rõ rệt năng suất, chất lượng sản phẩm và mức độ ứng dụng công nghệ số cũng như chuyển biến trong tư duy quản trị, từ vận hành dựa trên kinh nghiệm sang điều hành bằng dữ liệu và cải tiến liên tục.

Nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Thành công của việc hợp tác giai đoạn 2020 - 2025 trở thành tiền đề để ngày 2/7 vừa qua, Samsung Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh ký kết Biên bản ghi nhớ triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Cha Ji Ho, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm Mua hàng Samsung Việt Nam cho biết: “Thông qua thỏa thuận hợp tác mới giai đoạn 2026 - 2030, Samsung Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Bắc Ninh và cộng đồng doanh nghiệp trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng tôi tin rằng sự phát triển của doanh nghiệp địa phương là nền tảng quan trọng cho một hệ sinh thái sản xuất vững mạnh và bền vững hơn tại Việt Nam.”

UBND tỉnh Bắc Ninh và Samsung Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

Theo kế hoạch, trong năm đầu tiên triển khai hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, chương trình sẽ hỗ trợ tư vấn cho 9 doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh, trong đó có 6 doanh nghiệp tham gia dự án tư vấn phát triển nhà máy thông minh, 3 doanh nghiệp tham gia dự án tư vấn phát triển khuôn mẫu thông minh. Mô hình này cũng sẽ được mở rộng sang các địa phương khác tại Việt Nam.

Định hướng này cũng phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo và khả năng tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp Việt Nam.

Từ 2015 đến nay, Samsung đã và đang không ngừng nỗ lực triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa trên khắp Việt Nam. Tính đến nay, đã có tổng cộng 379 doanh nghiệp Việt Nam được hỗ trợ tư vấn, tạo nên những cải tiến cụ thể ngay tại hiện trường sản xuất; 406 chuyên gia được đào tạo, bồi dưỡng, trở thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy đổi mới tại hiện trường sản xuất, 209 chuyên gia Việt Nam hoàn thành đào tạo trong lĩnh vực khuôn mẫu - kỹ thuật trụ cột quyết định chất lượng và năng suất cho toàn bộ nền sản xuất, 82 doanh nghiệp nhận được hỗ trợ tư vấn phát triển nhà máy thông minh và 201 chuyên gia được đào tạo trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Lệ Thanh