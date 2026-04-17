Hành trình từ TV đến AI TV của Samsung

Là nhà sản xuất TV số 1 thế giới suốt 20 năm liên tiếp, Samsung đã tiên phong tích hợp AI vào các thiết bị nghe nhìn từ sớm, tạo nên chuẩn mực thiết yếu cho ngành công nghiệp TV toàn cầu. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2023, AI đã hoạt động trong các dòng TV thông minh của Samsung thông qua vi xử lý Neural Quantum Processor, đóng vai trò nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh để tối ưu hóa trải nghiệm giải trí.

AI đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững ngôi vương thị trường TV toàn cầu suốt 2 thập kỷ của Samsung

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lớn trong kỷ nguyên màn hình có trí tuệ (AI Screens) của Samsung, với việc nâng cấp số lượng mạng mô phỏng thần kinh trên vi xử lý AI lên con số 512. Nhờ đó, AI không chỉ tối ưu chất lượng hình ảnh, âm thanh theo nội dung mà còn có khả năng kết nối hệ sinh thái SmartThings mạnh mẽ.

Sang năm 2025, hãng tiếp tục nâng cấp hiệu suất vi xử lý AI NQ8 thế hệ thứ 3 với 768 mạng mô phỏng thần kinh, đồng thời mở rộng trải nghiệm AI sang cả TV Mini-LED và The Frame. Thời điểm này, AI đã hỗ trợ thêm nhiều tính năng giúp cá nhân hóa trải nghiệm người dùng như Universal Gesture (Điều khiển TV bằng cử chỉ tay), Generative Wallpaper (Sáng tạo hình nền TV bằng AI)…

Trí tuệ nhân tạo là nhân tố quan trọng, góp phần làm nên chuỗi thành tích ấn tượng của Samsung AI TV. Trong đó phải kể đến việc 20 năm liền giữ vững vị trí số 1 trên thị trường TV toàn cầu và 12 năm liền số 1 tại thị trường TV Việt Nam (theo thống kê của Omdia). Đặc biệt, Samsung AI TV cũng dẫn đầu phân khúc TV cao cấp có giá trên 2.500 USD với 54,3% thị phần, nhờ các dòng sản phẩm Neo QLED, OLED và TV Lifestyle. Đồng thời, hãng tiếp tục duy trì vị trí số 1 trong phân khúc trên 1.500 USD, với 52,2% thị phần.

Khai mở tương lai nghe nhìn với Trợ lý AI đa nhiệm

Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2026, cùng với tầm nhìn “Your Companion to AI Living” (Người bạn đồng hành trong cuộc sống AI), Samsung cũng giới thiệu Trợ lý AI đa nhiệm mới trên các thế hệ TV của mình với tên gọi Vision AI Companion (VAC). Sự xuất hiện của trợ lý này đã đưa khả năng của Samsung AI TV vượt xa một thiết bị giải trí thông thường.

Trợ lý AI đa nhiệm hứa hẹn thay đổi cách người dùng trải nghiệm nội dung giải trí

Ấn tượng nhất phải kể đến khả năng trò chuyện, trả lời câu hỏi trực tiếp bằng giọng nói, chỉ với thao tác nhấn nút AI trên điều khiển từ xa. Được hỗ trợ bởi Generative AI (AI tạo sinh), VAC cho khả năng hội thoại tự nhiên và linh hoạt hơn, có thể hiểu ngữ cảnh và câu hỏi tiếp nối, giúp quá trình tương tác trở nên mượt mà như một cuộc trò chuyện thực sự mà không cần lệnh. Người dùng có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho TV Samsung về bất cứ nội dung nào.

VAC cũng tích hợp các đột phá AI chủ chốt của Samsung vào một trải nghiệm duy nhất, giúp người dùng tiếp cận các tính năng thông minh dễ dàng hơn. Thay vì phải thiết lập thủ công tính năng AI trong mục cài đặt, nay người dùng có thể sử dụng giao diện VAC để tạo hình nền TV, dịch trực tiếp đa ngôn ngữ, tối ưu hoá nội dung với AI Picture, Active Voice Amplifier Pro và AI Upscaling Pro… Đặc biệt, người yêu thể thao cũng có thể kích hoạt chế độ Bóng đá AI Pro thông qua VAC, mang đến trải nghiệm theo dõi trận đấu sống động hơn.

Dễ dàng yêu cầu trợ lý AI đa nhiệm khởi động Chế độ Bóng đá AI bằng giọng nói

Bên cạnh đó, hệ sinh thái SmartThings cho phép Samsung AI TV kết nối và điều khiển các thiết bị trong nhà, đồng thời hỗ trợ theo dõi và chăm sóc gia đình với các tính năng như Home Monitor, Pet Care và Family Care. Tất cả đều được hiển thị trực quan trên giao diện VAC. Samsung AI TV 2026 cũng mang đến trải nghiệm giải trí mới với tính năng Karaoke, cho phép kết nối điện thoại như một micro, kết hợp cùng Chế độ tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI.

Người dùng có thể giao tiếp, hỏi đáp với Samsung AI TV thông qua trợ lý VAC

Hiện trợ lý AI đa nhiệm đã được mở rộng trên toàn bộ dải sản phẩm Samsung AI TV tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là TV Crystal UHD mới - mẫu AI TV có mức giá dễ tiếp cận với số đông. VAC cùng với công nghệ Micro RGB cũng xác lập tiêu chuẩn mới cho phân khúc siêu cao cấp với TV Micro RGB đầu tiên trên thế giới của Samsung.

Mẫu TV Micro RGB đầu tiên trên thế giới của Samsung

Hiện mẫu Samsung AI TV 2026 đã có mặt tại Việt Nam.