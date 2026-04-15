Việc tung ra một dòng sản phẩm hoàn toàn mới chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng và Apple dường như đang cảm nhận rõ điều đó với chiếc iPhone gập đầu tiên của mình (có các tên gọi được đồn đoán là iPhone Fold hay iPhone Ultra).

DigiTimes cho biết tiến độ phát triển iPhone gập đang bị chậm lại đáng kể. Ảnh: PhoneArena

Theo các nguồn tin trong ngành, quá trình phát triển thiết bị này đang gặp không ít trở ngại, làm dấy lên nghi ngờ về tiến độ cũng như chiến lược sản xuất của Táo khuyết.

Sản xuất iPhone gập chậm tiến độ, thử nghiệm kỹ thuật gặp nhiều vấn đề

Một báo cáo mới từ DigiTimes cho biết tiến độ phát triển iPhone gập đang bị chậm lại đáng kể, với lịch sản xuất bị lùi khoảng hai tháng so với kế hoạch ban đầu. Đây là tín hiệu không mấy tích cực đối với một sản phẩm được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho dòng iPhone.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Apple vẫn chưa chính thức thông báo bất kỳ sự trì hoãn nào tới các đối tác trong chuỗi cung ứng. Công ty được cho là vẫn đặt mục tiêu ra mắt thiết bị trong năm 2026, có thể bằng cách siết chặt quy trình sản xuất để bù lại khoảng thời gian bị mất.

Ban đầu, Apple dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt iPhone gập vào tháng 6/2026. Nhưng theo thông tin mới nhất, mốc thời gian này đã bị đẩy sang đầu tháng 8. Nguyên nhân chính được cho là do những khó khăn phát sinh trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Hiện tại, thiết bị đang ở giai đoạn kiểm tra xác thực kỹ thuật (Engineering Validation Test – EVT), một bước quan trọng nhằm đảm bảo thiết kế và phần cứng hoạt động ổn định trước khi bước sang sản xuất quy mô lớn. Dù Apple vốn nổi tiếng với quy trình phát triển nghiêm ngặt, nhưng lần này, EVT dường như đang phức tạp hơn dự kiến.

Một số nguồn tin cho rằng những vấn đề này chưa đến mức gây trì hoãn toàn bộ dự án, nhưng rõ ràng chúng đang tạo ra áp lực không nhỏ.

Tin đồn trái chiều về ngày ra mắt

Những thông tin về khả năng trì hoãn ngày ra mắt iPhone gập ngày càng xuất hiện dày đặc. Nikkei Asia từng đưa tin Apple có thể lùi thời điểm trình làng sản phẩm sang năm 2027. Tuy nhiên, nhận định này nhanh chóng bị phản bác bởi Mark Gurman từ Bloomberg, người cho rằng thiết bị sẽ ra mắt cùng dòng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max hoặc không lâu sau đó.

iPhone gập khi mở ra có màn hình giống với iPad mini. Ảnh: Fpt.

Thực tế, vẫn còn quá sớm để khẳng định chắc chắn về lịch trình cuối cùng. Trước khi bước vào sản xuất hàng loạt, iPhone gập vẫn phải trải qua các giai đoạn kiểm tra quan trọng khác như xác thực thiết kế (DVT) và xác thực sản phẩm (PVT). Bất kỳ trục trặc nào trong các bước này đều có thể khiến kế hoạch bị xáo trộn.

Nguy cơ khan hàng khi mở bán

Nếu việc sản xuất tiếp tục bị chậm trễ, khả năng cao iPhone gập sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm ngay khi lên kệ. Đây không phải là điều xa lạ với các sản phẩm mới của Apple, khi nhu cầu thường vượt xa nguồn cung trong giai đoạn đầu.

Bên cạnh đó, các tin đồn về chiến lược sản xuất của Apple cũng khá mâu thuẫn. Một số nguồn cho rằng hãng đang chuẩn bị lượng hàng ban đầu lên tới 11 triệu chiếc, trong khi những nguồn khác lại đưa ra con số khiêm tốn hơn nhiều, khoảng 3 triệu máy. Sự chênh lệch lớn này cho thấy Apple có thể vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng về mức độ đầu tư cho sản phẩm hoàn toàn mới này.

Dù còn đang loay hoay với tiến độ, Apple không bước vào thị trường một mình. Huawei đã công bố mẫu Huawei Pura X Max, trong khi Samsung cũng được kỳ vọng sẽ sớm giới thiệu Galaxy Z Wide Fold, cả hai đều theo đuổi thiết kế màn hình gập dạng rộng tương tự.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lựa chọn của người dùng sẽ không chỉ dựa vào thương hiệu hay hệ điều hành, mà còn phụ thuộc lớn vào mức giá. Nếu Apple định giá iPhone gập ở mức khoảng 2.000 USD, sản phẩm có thể đạt doanh số khả quan. Nhưng nếu mức giá bị đẩy lên 2.500 USD, sức hút của thiết bị có thể giảm đáng kể, nhất là khi người dùng đã có nhiều lựa chọn thay thế trên thị trường.

iPhone gập vẫn là một trong những sản phẩm được mong chờ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, những khó khăn trong quá trình phát triển cho thấy ngay cả một “gã khổng lồ” như Apple cũng không thể tránh khỏi thách thức khi bước vào một phân khúc hoàn toàn mới.

Liệu Apple có thể kịp hoàn thiện sản phẩm để ra mắt đúng kế hoạch trong năm 2026, hay sẽ phải lùi lại để đảm bảo chất lượng? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng rõ ràng cuộc chơi smartphone gập đang bước vào giai đoạn khốc liệt hơn.

(Theo Forbes, PhoneArena)