Ngày 7/5/2026, tại Đại sứ quán Pháp ở Việt Nam, ga Đà Lạt (Lâm Đồng, Việt Nam) và ga Deauville - Trouville (vùng Normandie, Pháp) chính thức ký kết thỏa thuận “kết nghĩa”, mở ra hành trình kết nối đặc biệt giữa hai công trình đường sắt mang đậm dấu ấn lịch sử.

Đây cũng là lần đầu tiên mô hình “ga song sinh” giữa Việt Nam và Pháp được triển khai.

Nếu ga Deauville - Trouville là biểu tượng của những kỳ nghỉ ven biển châu Âu đầu thế kỷ XX, thì ga Đà Lạt lại được xem như một “tọa độ ký ức” giữa thành phố cao nguyên. Ít ai biết rằng, nhà ga vùng Normandy đã trở thành nguồn cảm hứng cho thiết kế của ga Đà Lạt hơn 90 năm trước.

Nhà ga Đà Lạt hơn 90 năm tuổi. Ảnh: VNR

Được xây dựng từ năm 1932 đến 1938 bởi các kiến trúc sư người Pháp, ga Đà Lạt mang vẻ đẹp pha trộn giữa kiến trúc nhà ga miền Nam nước Pháp với bản sắc Tây Nguyên. Ba mái chóp đặc trưng mô phỏng đỉnh Langbiang đã khiến công trình này trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc nổi bật của Đà Lạt.

Sau gần một thế kỷ, ga Đà Lạt vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Hiện nay, ga không chỉ là nơi đón trả khách mà đã trở thành không gian trải nghiệm văn hóa - du lịch đặc sắc. Các tuyến tàu Đà Lạt - Trại Mát, “Hành trình đêm Đà Lạt”, cùng hoạt động nghệ thuật, ẩm thực và check-in giúp nơi đây thu hút đông đảo du khách.

Năm 2025, ga Đà Lạt đã đón hơn 480.700 lượt khách tham quan và phục vụ gần 196.600 lượt hành khách đi tàu.

Năm 2025, ga Đà Lạt đã đón hơn 480.700 lượt khách tham quan và phục vụ gần 196.600 lượt hành khách đi tàu

Ông Phạm Viết Hùng, Trưởng Ban Kế hoạch kinh doanh (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết, việc kết nghĩa với ga Trouville - Deauville sẽ mở thêm cánh cửa đưa di sản ga Đà Lạt đến gần hơn với du khách quốc tế, đặc biệt là thị trường châu Âu.

Hai bên dự kiến hợp tác lâu dài trong quản lý, khai thác các nhà ga lịch sử và phát triển sản phẩm du lịch đường sắt mang màu sắc Việt - Pháp.

Nhà ga Trouville-Deauville ở vùng Normandie (Pháp)

Sự kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Deauville - Trouville không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. Đó còn là cơ hội để Việt Nam học hỏi mô hình phát triển nhà ga hiện đại của Pháp – nơi các ga tàu không đơn thuần phục vụ giao thông mà đã trở thành không gian văn hóa, cộng đồng và du lịch.

Trong cách tiếp cận mới ấy, nhà ga có thể là nơi du khách dừng chân thưởng thức cà phê, nghe một buổi hòa nhạc nhỏ, tham quan triển lãm hay tìm lại ký ức của một thành phố cũ.

Có lẽ vì thế, cuộc “kết nghĩa” giữa hai nhà ga cách nhau hàng nghìn km không chỉ nối những đường ray xuyên lục địa, mà còn nối những khát vọng chung về gìn giữ di sản và đánh thức sức sống mới cho các công trình trăm năm tuổi.