Ngày 22/8, UBND tỉnh Đồng Nai làm việc với các đơn vị liên quan về công tác phối hợp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Đồng Nai làm việc với các đơn vị về đào tạo nguồn nhân lực sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh, Đồng Nai đang triển khai nhiều chương trình phối hợp đào tạo với các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho sân bay.

Theo thống kê, các doanh nghiệp trong ngành hàng không đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng hơn 4.000 nhân sự cho các vị trí việc làm tại sân bay Long Thành. Đáng chú ý, chỉ cần tốt nghiệp THPT là ứng viên đã đủ điều kiện ứng tuyển.

Phía Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đến nay đã có gần 10.000 người đăng ký tham dự ngày hội tuyển dụng việc làm tại sân bay lớn nhất cả nước. Nhu cầu nhân sự tập trung hơn 100 lĩnh vực, ngành nghề khác nhau như kỹ thuật hàng không, vận hành cảng, dịch vụ mặt đất, an ninh hàng không và logistics,…

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp cho rằng tiêu chí tuyển dụng không đặt nặng bằng cấp mà chú trọng kỹ năng thiết yếu, bao gồm giấy phép lái xe cơ bản và chuyên dụng, khả năng giao tiếp tiếng Anh, hoặc tối thiểu là đọc hiểu thông số kỹ thuật chuyên ngành.

Sân bay Long Thành đang thi công. Ảnh: Hoàng Anh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn khẳng định, sân bay Long Thành không chỉ là dự án trọng điểm quốc gia, mà còn là động lực thúc đẩy kinh tế Đồng Nai tăng trưởng bền vững. Do đó, công tác đào tạo nhân lực không chỉ phục vụ giai đoạn vận hành sắp tới, mà còn phải có tầm nhìn dài hạn.

Để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng, ông Sơn đề nghị ACV phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng chuyên mục về việc làm hàng không. Qua đó, người lao động có thể tiếp cận thông tin tuyển dụng một cách thường xuyên, minh bạch và kịp thời.

Theo ông Sơn, Đồng Nai hiện là địa phương có diện tích lớn thứ 9, dân số lớn thứ 5 và quy mô kinh tế đứng thứ 4 cả nước. Với lợi thế cảng biển và sân bay quốc tế, kinh tế địa phương được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Vì vậy, hệ thống trường cao đẳng, đại học phải sẵn sàng cung ứng nhân lực, đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên.