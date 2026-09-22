1. Nước nào ở Đông Nam Á thuộc nhóm thu nhập cao ngoài Singapore?
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Malaysia
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- Indonesia0%
- Brunei0%
- Thái Lan0%Chính xác
Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), năm 2025, Singapore là nước có thu nhập bình quân cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, đạt khoảng 81.760 USD. Brunei xếp thứ 2 với thu nhập bình quân đạt khoảng 34.790 USD. Đây cũng là hai quốc gia Đông Nam Á được xếp vào nhóm có thu nhập cao.
Theo phân loại, những nền kinh tế thuộc thu nhập thấp đạt 1.175 USD trở xuống, thu nhập trung bình thấp từ 1.176 đến 4.635 USD, thu nhập trung bình cao từ 4.636 đến 14.375 USD, thu nhập cao là trên 14.375 USD.
2. Việt Nam thuộc nhóm thu nhập nào?
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Thu nhập thấp
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- Thu nhập trung bình thấp0%
- Thu nhập trung bình cao0%
- Thu nhập cao0%Chính xác
Theo bảng phân loại của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam chính thức được nâng từ nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao.
Cụ thể, tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD năm 2025. Mức thu nhập này vượt ngưỡng 4.636 USD - tiêu chí để được xếp vào nhóm thu nhập trung bình cao.
3. Quy mô GDP theo giá hiện hành 2025 của Việt Nam là bao nhiêu?
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314 tỷ USD
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- 414 tỷ USD0%
- 514 tỷ USD0%
- 614 tỷ USD0%Chính xác
Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 của Việt Nam ước tính đạt khoảng 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với năm trước đó. Như vậy, GDP 2025 tăng 8,02% so với năm 2024.
4. Ngoài Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á nào cũng được nâng hạng thu nhập?
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Malaysia
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- Indonesia0%
- Thái Lan0%
- Philippines0%Chính xác
Năm 2025, World Bank đánh giá 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 6 nước được nâng hạng thu nhập.
Ngoài Việt Nam, Philippines, Sri Lanka, Jordan và Micronesia được chuyển từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao. Trong khi đó, Togo được nâng từ nhóm thu nhập thấp lên nhóm thu nhập trung bình thấp.
Tại Philippines, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 4.850 USD, tăng 380 USD so với năm trước.
5. Nước Đông Nam Á nào thu nhập thấp nhất?
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Timor Leste
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- Lào0%
- Myanmar0%
- Campuchia0%Chính xác
Sau Singapore và Brunei, Malaysia có thu nhập bình quân đạt khoảng 12.380 USD, xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Xếp sau đó là Thái Lan (7.690 USD), Indonesia (5.129 USD), Việt Nam (4.970 USD), Philippines (4.850 USD).
Bốn quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp gồm: Campuchia, Lào, Timor Leste và Myanmar với mức thu nhập bình quân lần lượt là 2.750 USD, 2.150 USD, 1.510 USD và 1.320 USD.
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