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Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), năm 2025, Singapore là nước có thu nhập bình quân cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, đạt khoảng 81.760 USD. Brunei xếp thứ 2 với thu nhập bình quân đạt khoảng 34.790 USD. Đây cũng là hai quốc gia Đông Nam Á được xếp vào nhóm có thu nhập cao.

Theo phân loại, những nền kinh tế thuộc thu nhập thấp đạt 1.175 USD trở xuống, thu nhập trung bình thấp từ 1.176 đến 4.635 USD, thu nhập trung bình cao từ 4.636 đến 14.375 USD, thu nhập cao là trên 14.375 USD.