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Sau khi sáp nhập với Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp mới có diện tích hơn 5.900km2, nhỏ nhất miền Nam. Dân số của tỉnh là hơn 4,3 triệu người. Hiện trung tâm hành chính của tỉnh đặt tại phường Mỹ Tho, cách các xã biên giới khoảng 160km.

Đồng Tháp sẽ nghiên cứu dời trung tâm hành chính cấp tỉnh về khu vực Cái Bè sau năm 2030, nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng kết nối với TPHCM và Đông Nam Bộ.