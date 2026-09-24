1. Tỉnh, thành nào có diện tích nhỏ nhất miền Nam?
-
Cần Thơ
0%
- Vĩnh Long0%
- Đồng Tháp0%
- Cà Mau0%Chính xác
Sau khi sáp nhập với Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp mới có diện tích hơn 5.900km2, nhỏ nhất miền Nam. Dân số của tỉnh là hơn 4,3 triệu người. Hiện trung tâm hành chính của tỉnh đặt tại phường Mỹ Tho, cách các xã biên giới khoảng 160km.
Đồng Tháp sẽ nghiên cứu dời trung tâm hành chính cấp tỉnh về khu vực Cái Bè sau năm 2030, nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng kết nối với TPHCM và Đông Nam Bộ.
2. Địa phương này có đường bờ biển ngắn nhất cả nước, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Tỉnh Đồng Tháp trước đây không giáp biển. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập với Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp có 32km đường bờ biển. Đây cũng là địa phương có đường bờ biển ngắn nhất cả nước.
Trước đó, khi chưa sáp nhập, Ninh Bình có đường bờ biển ngắn nhất với khoảng 15km bờ biển. Hiện nay, tỉnh này tăng lên gần 90km do sáp nhập Hà Nam và Nam Định.
3. Tỉnh này có mấy xã đảo?
-
3
0%
- 50%
- 70%
- 90%Chính xác
Tỉnh Đồng Tháp hiện có 5 xã được công nhận là xã đảo. Trong đó, hai xã đảo Tân Thới và Tân Phú Đông thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang trước đây. Ba xã đảo mới được công nhận trong năm nay là xã Tân Long, Long Phú Thuận và Long Khánh đều nằm giữa sông Tiền.
4. Nơi nào của tỉnh này được đặt theo tên một vị nữ thần?
-
Mỹ Tho
0%
- Cai Lậy0%
- Hồng Ngự0%
- Sa Đéc0%Chính xác
Sa Đéc thuộc Đồng Tháp, là địa danh được đặt theo tên một vị thần. “Sa Đéc” là âm tiếng Việt của “Phsar- Dek”. Đây là tên của một vị nữ thuỷ thần mà đồng bào Khmer tôn sùng. Ngoài ra, từ này còn có nghĩa là chợ Sắt.
5. Sa Đéc nổi tiếng với nghề gì?
-
Làm nón
0%
- Đúc đồng0%
- Làm chiếu cói0%
- Trồng hoa0%Chính xác
Làng hoa Sa Đéc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp là thủ phủ hoa rộng gần 1.000ha. Làng hoa này hình thành cách đây khoảng 300 năm, nằm ven sông Tiền. Cuối năm ngoái, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình tri thức dân gian.
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm địa lý
-
địa lý Việt Nam
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Đúc đồng
- Cai Lậy
- 5
- Sai
- Vĩnh Long