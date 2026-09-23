1. Tỉnh nào hiện có dân số ít thứ hai ở Việt Nam?
-
Điện Biên
0%
- Cao Bằng0%
- Lạng Sơn0%
- Lai Châu0%Chính xác
Theo dữ liệu gần đây, trong 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp, Lai Châu là địa phương có dân số thấp nhất với hơn 512.000 người, còn Cao Bằng đứng thứ hai với hơn 570.000 người.
Cao Bằng là một trong những tỉnh không thực hiện sắp xếp, sáp nhập ở cấp tỉnh năm 2025.
2. Đây là tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc dài nhất, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Cao Bằng có hơn 333km đường biên giới với Trung Quốc, là một trong những địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tỉnh có nhiều cửa khẩu, lối mở biên giới, tạo điều kiện phát triển kinh tế cửa khẩu và giao thương với Trung Quốc.
3. Cao Bằng có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp xã?
-
53
0%
- 540%
- 560%
- 600%Chính xác
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Cao Bằng có 56 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 53 xã và 3 phường. Trong số này có 21 xã biên giới. Việc sắp xếp làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã nhưng Cao Bằng vẫn là một tỉnh miền núi, biên giới ở khu vực Đông Bắc.
4. Tỉnh này có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế?
-
1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Cao Bằng có 2 cửa khẩu quốc tế, cùng nhiều cửa khẩu phụ và lối mở biên giới. Hệ thống cửa khẩu có vai trò quan trọng trong giao thương, phát triển kinh tế cửa khẩu và hoạt động đối ngoại của tỉnh.
5. Địa danh nào của Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu?
-
Non nước Cao Bằng
0%
- Thác Bản Giốc0%
- Khu di tích Pác Bó0%
- Đèo Mã Phục0%Chính xác
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng là một trong những giá trị nổi bật của tỉnh. Khu vực này có cảnh quan địa chất, địa mạo đặc sắc cùng hệ thống di sản văn hóa phong phú, phản ánh đời sống và bản sắc của nhiều cộng đồng dân tộc.
6. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong dân số Cao Bằng?
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Hơn 80%
0%
- Hơn 86%0%
- Hơn 90%0%
- Hơn 96%0%Chính xác
Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, có hơn 96% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Sự hiện diện của nhiều cộng đồng dân tộc góp phần tạo nên đời sống văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của tỉnh.
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