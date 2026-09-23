Chính xác

Theo dữ liệu gần đây, trong 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp, Lai Châu là địa phương có dân số thấp nhất với hơn 512.000 người, còn Cao Bằng đứng thứ hai với hơn 570.000 người.

Cao Bằng là một trong những tỉnh không thực hiện sắp xếp, sáp nhập ở cấp tỉnh năm 2025.

