Trước tình trạng thiết bị bay không người lái (UAV, drone) và diều xuất hiện gần khu vực sân bay Nội Bài, Cát Bi thời gian gần đây, ngành hàng không đang tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, trong các ngày 6-7/6, nhiều vụ việc liên quan đến UAV và diều xâm nhập trái phép khu vực sân bay đã khiến nhiều chuyến bay phải tạm dừng khai thác, bay chờ hoặc chuyển hướng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không.

Cụ thể, tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng), từ khoảng 22h23 ngày 7/6 đến sau nửa đêm 8/6, tổ bay chuyến HVN1187 phát hiện một vật thể phát sáng ở độ cao khoảng 200-300 feet gần đường băng. Kiểm soát không lưu xác nhận vật thể di chuyển bất thường trong khu vực sân bay và lập tức kích hoạt quy trình ứng phó, phối hợp công an và quân đội truy tìm.

Đến gần 24h cùng ngày, lực lượng chức năng xác định đây là một chiếc diều sáo gắn đèn và tiến hành thu hồi. Sự việc khiến 3 chuyến bay bị ảnh hưởng, gồm 1 chuyến phải dừng khai thác và 2 chuyến đến phải chuyển hướng sang sân bay dự bị.

Tại sân bay Nội Bài, ngày 6/6, chuyến bay VJC1773 vừa cất cánh thì tổ lái phát hiện một drone màu trắng ở độ cao khoảng 4.700 feet, bay gần máy bay. Ngay sau đó, kiểm soát không lưu kích hoạt quy trình xử lý vật thể bay trong khu vực cấm, tạm dừng cất cánh, khiến 28 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó có 8 chuyến chờ và 20 chuyến phải bay vòng.

Sáng 7/6, thêm một chiếc diều xuất hiện gần đường băng 11R, được các tổ bay HVN414 và VJC425 quan sát sau khi cất cánh, khiến 7 chuyến bay phải tạm dừng trước khi hoạt động trở lại bình thường sau khi không phát hiện thêm vật thể bay.

Nhiều chuyến bay đi đến sân bay Nội Bài bị ảnh hưởng do xuất hiện UAV và diều. Ảnh: Hoàng Hà

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các đơn vị tại sân bay Nội Bài và Cát Bi đã triển khai đầy đủ quy trình xử lý theo hướng dẫn mới được ban hành từ cuối tháng 4 năm nay.

Tuy nhiên, các vụ việc tương tự hoàn toàn có thể tái diễn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm hè khi hoạt động thả diều của học sinh, người dân gia tăng.

Uy hiếp an toàn bay, phối hợp xử lý nghiêm

Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết các vật thể như diều, UAV, drone có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng nếu va chạm với tàu bay, đặc biệt trong trường hợp bị hút vào động cơ hoặc va vào kính buồng lái, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn khai thác và hoạt động của các hãng hàng không.

Tuy nhiên, việc xử lý các trường hợp vi phạm ngoài khu vực sân bay vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa công an, quân đội và chính quyền địa phương.

Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cũng nhắc lại trường hợp từng xảy ra tại Cảng hàng không Thọ Xuân như một ví dụ cho thấy những rủi ro tiềm ẩn đối với an toàn bay. Theo ông, trong những tình huống phức tạp, việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết ngành hàng không đã xây dựng và triển khai quy trình phối hợp liên ngành để kịp thời ứng phó khi phát hiện UAV/drone trong khu vực sân bay hoặc vùng trời có nguy cơ ảnh hưởng hoạt động bay.

Trong bối cảnh UAV/drone ngày càng phổ biến, giải pháp trọng tâm hiện nay là tăng cường phối hợp giữa ngành hàng không với lực lượng chức năng trong giám sát, phát hiện, truy vết và xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức người dân về quy định vùng cấm, khu vực hạn chế bay quanh sân bay.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý, kiểm soát thiết bị bay không người lái tại khu vực cảng hàng không, sân bay.