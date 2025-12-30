Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) - tổ chức nghề nghiệp kế toán lớn nhất thế giới với gần 260.000 hội viên - sẽ ngừng cho phép thí sinh làm bài thi từ xa, nhằm đối phó tình trạng gian lận ngày càng tinh vi nhờ trí tuệ nhân tạo (AI).

Gần 4.000 thí sinh tham dự kỳ thi của ACCA tại trung tâm Excel, London (Anh). Ảnh: PA Images/Alamy

Theo thông báo, kể từ tháng 3, ACCA chỉ cho phép thi trực tuyến trong những trường hợp “đặc biệt”, thay vì áp dụng đại trà như trước.

Bà Helen Brand, Tổng giám đốc ACCA, nói với Financial Times rằng các phương thức gian lận hiện nay đang phát triển nhanh hơn khả năng kiểm soát của các biện pháp bảo vệ.

“Chúng tôi chứng kiến mức độ tinh vi của các hệ thống gian lận vượt xa những gì có thể ngăn chặn bằng giám sát thông thường”, bà cho biết.

Hình thức thi từ xa được ACCA triển khai trong giai đoạn đại dịch Covid-19, khi các đợt phong tỏa khiến kỳ thi trực tiếp không thể tổ chức.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, gian lận trong các kỳ thi nghề nghiệp đã trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Năm 2022, Hội đồng Báo cáo Tài chính Anh (FRC) cảnh báo gian lận thi cử là vấn đề “đang diễn ra” tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Thực tế, nhiều công ty kiểm toán và kế toán trên thế giới đã bị phạt hàng chục triệu USD vì các vụ bê bối gian lận thi.

Cuộc điều tra của FRC cho thấy cả những hãng kiểm toán hàng đầu, bao gồm nhóm “Big Four” là KPMG, PwC, Deloitte và EY, cũng như Mazars, Grant Thornton và BDO, đều từng xuất hiện các trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, EY năm 2022 đã phải nộp phạt kỷ lục 100 triệu USD cho cơ quan quản lý Mỹ, sau khi thừa nhận hàng chục nhân viên gian lận trong kỳ thi đạo đức và cung cấp thông tin sai lệch cho nhà điều tra.

ACCA cho biết sự bùng nổ của các công cụ AI khiến việc kiểm soát thi trực tuyến trở nên quá khó khăn. Bà Brand nhấn mạnh tổ chức này đã nỗ lực “rất nhiều” để chống gian lận, nhưng những người cố tình vi phạm luôn đi nhanh hơn. Theo bà, sự phát triển chóng mặt của công nghệ, đặc biệt là AI, đã đẩy vấn đề gian lận đến “điểm bùng phát”.

Trước đó, Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) cũng thừa nhận số vụ gian lận tiếp tục gia tăng, dù tổ chức này vẫn cho phép một số kỳ thi được tổ chức trực tuyến. Tuy vậy, theo ACCA, hiện chỉ còn rất ít các kỳ thi quan trọng cho phép giám sát từ xa.

(Theo The Guardian)