Ô tô đã qua sử dụng vẫn thu hút được khách hàng bởi giá rẻ, dễ tiếp cận và thủ tục nhanh gọn. Tuy nhiên, nếu không kiểm tra kỹ, người mua rất dễ rơi vào cảnh tiền mất tật mang khi chọn nhầm xe tai nạn, ngập nước hoặc bị tua công-tơ-mét.

Những tháng cuối năm thường được xem là mùa cao điểm mua sắm ô tô tại Việt Nam. Nhu cầu sở hữu phương tiện cá nhân để chủ động đi lại dịp Tết, phục vụ công việc hoặc đáp ứng nhu cầu của gia đình khiến lượng người tìm mua xe tăng lên.

Với những người có ngân sách hạn chế, ô tô đã qua sử dụng là lựa chọn đáng cân nhắc bởi có thể sở hữu mẫu xe ở phân khúc cao hơn với số tiền thấp hơn đáng kể so với xe mới. Tuy nhiên, thị trường xe cũ cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.

Với những người có ngân sách hạn chế, ô tô đã qua sử dụng là lựa chọn đáng cân nhắc. Ảnh: Thế Bằng

Dưới đây là 5 lưu ý quan trọng khi 'tậu' ô tô đã qua sử dụng dịp cuối năm:

1. Kiểm tra kỹ lịch sử pháp lý và nguồn gốc xe

Đây là bước đầu tiên nhưng thường bị người mua xem nhẹ khi quá chú ý đến giá bán và hình thức bên ngoài.

Trước khi đặt cọc, cần đối chiếu số khung, số máy với giấy đăng ký xe, kiểm tra thông tin chủ sở hữu và xác định người bán có đủ quyền chuyển nhượng hay không. Với những chiếc xe mua trả góp, xe liên quan đến khoản vay ngân hàng hoặc tài sản bảo đảm, cần làm rõ tình trạng giải chấp và các nghĩa vụ tài chính trước khi giao dịch.

Ngoài ra, người mua nên kiểm tra tình trạng phạt nguội, đăng kiểm và các vấn đề liên quan đến tranh chấp, thế chấp. Không nên giao toàn bộ tiền chỉ dựa trên lời cam kết của người bán.

Một chiếc xe có giá rẻ hơn thị trường vài chục triệu đồng nhưng giấy tờ không minh bạch có thể khiến người mua đối mặt với những rắc rối kéo dài.

2. Đừng tin tuyệt đối vào số kilomet hiển thị trên đồng hồ

Số kilomet đã vận hành (ODO) thường là một trong những yếu tố được người mua dùng để định giá xe. Xe chạy ít thường được kỳ vọng có chất lượng tốt hơn và giá bán cao hơn.

Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào ODO cũng phản ánh chính xác quãng đường xe đã đi. Tình trạng tua công-tơ-mét nhằm tạo cảm giác xe còn mới vẫn là một rủi ro trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Theo các chuyên gia, người mua có thể quan sát độ hao mòn của vô lăng, cần số, bàn đạp phanh, ghế lái và các chi tiết thường xuyên tiếp xúc để đánh giá phần nào cường độ sử dụng.

Nếu một chiếc xe được quảng cáo mới chạy vài chục nghìn kilomet nhưng vô lăng, bàn đạp và ghế lái đã xuống cấp rõ rệt, người mua cần đặt dấu hỏi. Ngược lại, những chi tiết nội thất quá mới so với tuổi xe cũng cần được kiểm tra vì có thể đã được thay thế, tân trang trước khi bán.

Kiểm tra chất lượng xe là rất cần thiết trước khi "xuống tiền". Ảnh: Hoàng Hiệp

3. Kiểm tra kỹ nguy cơ xe từng tai nạn hoặc ngập nước

Đây được xem là một trong những lưu ý sống còn khi mua ô tô cũ. Những chiếc xe từng gặp tai nạn nghiêm trọng hoặc ngập nước có thể được sửa chữa, làm đẹp bên ngoài để tiếp tục đưa ra thị trường.

Người mua nên kiểm tra kỹ khoang động cơ, các vị trí bắt ốc, đường keo chỉ ở mép cửa, nắp ca-pô và cốp sau. Những dấu hiệu như ốc vít có vết tháo mở, kết cấu thân vỏ biến dạng, khe hở giữa các chi tiết không đều hoặc màu sơn khác biệt có thể là manh mối cho thấy xe từng được sửa chữa.

Với xe nghi ngờ ngập nước, cần chú ý mùi ẩm mốc trong cabin, dấu hiệu oxy hóa ở các giắc điện, chân ghế, thảm sàn và những vị trí khuất. Hệ thống điện trên xe ngập nước có thể phát sinh lỗi sau một thời gian sử dụng, khiến chi phí khắc phục rất tốn kém. Đặc biệt, không nên chỉ đánh giá xe qua lớp sơn bóng bẩy hay nội thất được vệ sinh sạch sẽ.

4. Phải lái thử và kiểm tra kỹ động cơ, hộp số, khung gầm

Một chiếc xe có ngoại hình đẹp chưa chắc đã vận hành tốt. Vì vậy, người mua nên yêu cầu được khởi động xe khi động cơ còn nguội, quan sát khói xả, lắng nghe tiếng máy và kiểm tra các dấu hiệu rò rỉ dầu, nước làm mát.

Khi lái thử, cần chú ý khả năng tăng tốc, độ ổn định của vô lăng, hệ thống phanh, tiếng động bất thường từ gầm xe và quá trình chuyển số. Với hộp số tự động, nếu xuất hiện hiện tượng giật, trễ số hoặc tiếng kêu lạ, cần kiểm tra chuyên sâu trước khi quyết định.

Tốt nhất, người mua nên đưa xe đến một gara độc lập hoặc đơn vị kiểm định có chuyên môn để kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng. Chi phí kiểm tra ban đầu không đáng kể so với nguy cơ phải bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để sửa chữa sau khi mua.

Lái thử để cảm nhận cảm giác lái và độ ổn định của chiếc xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

5. Không vội vàng xuống tiền với tâm lý cần xe đi chơi Tết

Cuối năm, tâm lý muốn sớm sở hữu ô tô để phục vụ gia đình dịp nghỉ Tết có thể khiến nhiều người đưa ra quyết định vội vàng. Đây cũng là thời điểm người mua dễ bị tác động bởi những lời quảng cáo như xe đẹp, giá tốt, khách đang hỏi nhiều hoặc chỉ còn một chiếc duy nhất.

Trước khi mua, cần xác định rõ ngân sách tổng thể, không chỉ tính giá xe mà còn phải dự trù lệ phí trước bạ, phí đăng ký, bảo hiểm, bảo dưỡng và những hạng mục có thể phải thay thế sau khi nhận xe.

Người mua nên khảo sát giá cùng mẫu xe, cùng đời sản xuất và có tình trạng tương đương tại nhiều showroom để tránh mua hớ. Đáng chú ý, cần đặt lên bàn cân với giá xe mới sau ưu đãi để đánh giá đúng hiệu quả kinh tế. Bởi một chiếc xe cũ có giá thấp hơn vài chục triệu đồng nhưng phải thay lốp, sửa hộp số hoặc đại tu động cơ có thể khiến tổng chi phí đội lên, thậm chí đắt hơn cả việc mua xe "ngon" nhưng giá cao.

Thực tế, mua ô tô cũ không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận nhiều rủi ro. Nếu lựa chọn đúng chiếc xe có lịch sử minh bạch, chất lượng được kiểm chứng và mức giá hợp lý, người mua vẫn có thể tiết kiệm đáng kể chi phí.

Trong mùa mua sắm cuối năm, nguyên tắc quan trọng nhất là không để áp lực phải có xe trước Tết lấn át sự tỉnh táo. Thà mất thêm vài ngày tìm kiếm, kiểm tra kỹ càng còn hơn vội vàng xuống tiền rồi phải tốn kém sửa chữa trong suốt quá trình sử dụng.

(Tổng hợp)

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