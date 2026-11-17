Một chiếc xe BYD dừng tại trạm thu phí rồi bất ngờ lùi tông trúng đầu xe Lexus LX 570 phía sau khiến chiếc SUV tiền tỷ này hư hỏng đáng kể. Vụ việc là lời cảnh báo về những thao tác tưởng chừng đơn giản nhưng có thể khiến tài xế phải trả giá đắt.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một chiếc BYD M6 màu trắng đang dừng tại trạm thu phí bất ngờ lùi nhanh, tông trúng phần đầu một chiếc SUV hạng sang Lexus LX 570 đang chờ ngay phía sau, khiến cộng đồng lái xe đặc biệt quan tâm.

(Nguồn video: Tuấn Trần/OFFB)

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra chiều 13/11 tại trạm thu phí Lái Thiêu nằm trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Lái Thiêu, TPHCM. Đoạn video được ghi lại bởi camera hành trình của ô tô con chạy ở làn đường bên cạnh cho thấy, chiếc ô tô màu trắng hiệu BYD M6 do một phụ nữ điều khiển di chuyển đến làn thu phí và dừng lại chờ thanh toán.

Khi barie vừa mở, chiếc xe bất ngờ chuyển động lùi, tông vào phần đầu xe Lexus LX 570 Super Sport đang dừng ngay phía sau. Cú va chạm khá mạnh khiến phần đầu chiếc Lexus bị hư hỏng, trong khi đuôi chiếc BYD cũng bị móp méo. Nhiều người xung quanh không khỏi bất ngờ bởi các phương tiện đang di chuyển chậm và dừng chờ tại khu vực thu phí.

Vụ việc được Đội CSGT Bình Triệu và Công an phường Lái Thiêu tiếp nhận xử lý. Do nhận định ban đầu thiệt hại tài sản lớn, vụ việc được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM điều tra, làm rõ.

Phần đầu của chiếc LX 570 bị móp méo và hư hỏng khá nặng. Ảnh cắt từ clip

Cản và nắp capo chiếc Lexus LX 570 hư hỏng nặng sau cú lùi tông mạnh của chiếc BYD M6. Ảnh: OFFB

Qua hình ảnh có thể thấy, chiếc Lexus LX 570 trong vụ việc là phiên bản Super Sport nhập khẩu từ Trung Đông với năm sản xuất khoảng 2018-2021. Được mệnh danh là "chuyên cơ mặt đất", chiếc SUV hạng sang này từng có giá mua mới khoảng 9-10 tỷ đồng tại Việt Nam.

Theo nhận định của giới kinh doanh xe sang đã qua sử dụng, chiếc LX 570 bị hư hỏng khá nặng ở khu vực cản trước, mặt ca-lăng, đèn chiếu sáng và nắp capo. Chi phí sửa chữa các hạng mục trên tại hãng có thể lên tới trên dưới 400 triệu đồng, tùy mức độ hư hỏng thực tế.

Làm gì để tránh những sai lầm 'đắt giá' tương tự?

Dù nguyên nhân vụ va chạm chưa được cơ quan chức năng kết luận, hình ảnh từ video cho thấy trước thời điểm xảy ra sự việc, đèn lùi của chiếc BYD M6 đã sáng. Điều này cho thấy xe đang ở trạng thái cài số lùi và tài xế dường như đã nhấn ga, dẫn đến cú lùi va chạm mạnh với xe phía sau. Nhiều ý kiến người dùng xe cho rằng, có thể tài xế đã cài nhầm chế độ từ số tiến D thành số lùi R.

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Tùng, giảng viên đào tạo lái xe tại Hà Nội, cho rằng khi điều khiển ô tô số tự động, tài xế cần đặc biệt chú ý vị trí cần số trong quá trình dừng và khởi hành. Đây là thao tác tưởng đơn giản nhưng nếu thiếu tập trung, người lái có thể lựa chọn nhầm chế độ vận hành, dẫn đến những tình huống mất kiểm soát.

Cần số điện tử dạng gạt của mẫu BYD M6.

Theo anh Tùng, khi dừng chờ tại trạm thu phí với thời gian ngắn, tài xế nên để nguyên số D rồi giữ chân phanh để kiểm soát phương tiện, hoặc sử dụng chức năng Auto Hold nếu xe được trang bị.

Khi barie mở, cần quan sát phía trước, kiểm tra lại vị trí cần số đã ở chế độ D (Drive) trước khi nhả phanh và di chuyển. Không nên vội vàng thao tác chỉ vì bị phương tiện phía sau thúc giục.

Auto Hold là một chức năng hữu ích khi phải dừng lại để chờ đèn đỏ hoặc tại trạm thu phí. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trong trường hợp gặp trục trặc với hệ thống thu phí tự động ETC, barie không mở hoặc đi nhầm làn, tài xế cũng không nên tự ý lùi xe để xử lý. Thay vào đó, cần giữ xe đứng yên, bật tín hiệu cảnh báo khi cần thiết và liên hệ nhân viên trạm thu phí để được hướng dẫn. Việc lùi xe trong khu vực có nhiều phương tiện đang dừng chờ tiềm ẩn nguy cơ va chạm rất lớn.

Một vấn đề khác được vị giảng viên đào tạo thực hành lái xe lưu ý là khoảng cách giữa các phương tiện.

"Khi dừng chờ, tài xế phía sau không nên bám quá sát đuôi xe phía trước mà cần duy trì khoảng trống phù hợp. Điều này giúp người lái có thêm thời gian quan sát, xử lý nếu xe phía trước bất ngờ lùi hoặc gặp sự cố. Đặc biệt, nếu phát hiện phương tiện phía trước có dấu hiệu chuyển động bất thường, tài xế cần giữ bình tĩnh, duy trì khả năng kiểm soát xe và tránh đánh lái đột ngột sang làn bên cạnh khi chưa bảo đảm an toàn", anh Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.

Trong trường hợp xảy ra va chạm, tài xế cần bình tĩnh dừng xe, kiểm tra tình trạng người và phương tiện, ghi lại hình ảnh hiện trường, lưu video từ camera hành trình (nếu có) và trao đổi thông tin với bên liên quan. Nếu thiệt hại lớn hoặc các bên không thống nhất được trách nhiệm, cần thông báo cơ quan chức năng và doanh nghiệp bảo hiểm để được hướng dẫn giải quyết.

Cũng cần lưu ý, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc chủ yếu chi trả thiệt hại cho bên thứ ba trong phạm vi và giới hạn trách nhiệm theo quy định, không mặc nhiên thanh toán toàn bộ chi phí sửa chữa chiếc xe gây tai nạn. Trong khi đó, bảo hiểm vật chất xe có thể hỗ trợ chi phí khắc phục hư hỏng tùy điều khoản hợp đồng, mức miễn thường và các trường hợp loại trừ.

Từ vụ va chạm giữa BYD M6 và Lexus LX 570, có thể thấy một thao tác thiếu tập trung trong vài giây cũng có thể dẫn đến thiệt hại tài sản rất lớn. Giữ khoảng cách, kiểm soát cần số và quan sát kỹ trước khi di chuyển là những nguyên tắc đơn giản nhưng tài xế không nên chủ quan.

(Nguồn video: Tuấn Trần/OFFB)