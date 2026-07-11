Ngày 11/7, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đã tiếp nhận, theo dõi sức khỏe sản phụ D.N.Y. (17 tuổi, quê Cà Mau) và bé trai sơ sinh.

Nhân viên y tế sơ cứu cho bé sơ sinh. Ảnh: Hải Châu

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 10/7, Y. tự sinh một bé trai trong nhà vệ sinh tại công ty nơi em làm việc. Do hoảng loạn và lo sợ, sản phụ đã bỏ con vào thùng rác.

Khoảng 30 phút sau, một nhân viên vệ sinh nghe tiếng trẻ khóc phát ra từ thùng rác, người này kiểm tra, phát hiện bé trai sơ sinh còn sống nên báo cho các công nhân. Những đồng nghiệp sau đó đưa cả hai mẹ con đến Phòng khám Đa khoa An Phúc Sài Gòn (phường Hố Nai) cấp cứu.

Bác sĩ Tô Thanh Tuấn, chuyên sản phụ khoa - hiếm muộn tại phòng khám, cho biết bé trai nặng khoảng 2,6kg, được đưa đến trong tình trạng thở yếu, da tái nhợt, dây rốn chưa được kẹp.

Các bác sĩ nhanh chóng giữ ấm, làm thông đường thở, kích thích hô hấp và xử lý dây rốn. Sau hơn 5 phút hồi sức, bé khóc to, da hồng hào, nhịp thở ổn định, trương lực cơ và khả năng vận động cải thiện.

Theo bác sĩ Tuấn, nếu được phát hiện và đưa đến cơ sở y tế muộn hơn, bé có thể bị hạ thân nhiệt, dẫn đến suy hô hấp, đe dọa tính mạng.

Cùng thời điểm, sản phụ Y. bị huyết áp thấp, da niêm mạc nhợt và mất nhiều máu. Bác sĩ xác định sản phụ bị băng huyết sau sinh do tử cung mềm nhão, kèm vết rách tầng sinh môn độ III.

Ê-kíp cấp cứu đã sử dụng thuốc tăng co tử cung, cầm máu, bù dịch và theo dõi sát. Sau khoảng 15 phút, tình trạng sản phụ ổn định. Cả hai mẹ con sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tiếp tục theo dõi, điều trị.