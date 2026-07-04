Ngày 4/7, Công an xã Bình Châu (TPHCM) phát thông báo tìm thân nhân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, được phát hiện tại khu vực gần chùa Viên Thông, xã Bình Châu.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 3/7, Công an xã Bình Châu tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi gần chùa Viên Thông, thuộc ấp Bình Thắng.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã phối hợp với UBND xã Bình Châu và Trạm Y tế xã đưa cháu bé đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe, đồng thời lập hồ sơ, xác minh theo quy định.

Thời điểm phát hiện, cháu bé được đặt trên một chiếc khăn màu vàng, quấn trong chăn màu hồng. Bên cạnh có một số vật dụng dành cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, không phát hiện giấy tờ tùy thân, giấy khai sinh hay tài liệu thể hiện thông tin về cha, mẹ hoặc người giám hộ của cháu.

Qua kiểm tra ban đầu, cháu bé là nữ, khoảng hơn 7 ngày tuổi, nặng khoảng 1,6kg, thân hình nhỏ gầy, da hồng nhạt, tóc màu đen. Hiện sức khỏe của bé còn yếu và đã được đưa đi chăm sóc y tế.

Công an xã Bình Châu cho biết đang tiến hành xác minh để tìm cha, mẹ hoặc người thân hợp pháp của cháu bé.

Đồng thời đề nghị người dân nếu biết thông tin liên quan đến thân nhân của cháu hoặc người đã đưa cháu đến khu vực trên, kịp thời liên hệ Công an xã hoặc chính quyền địa phương để phối hợp xử lý theo quy định.