Sáng 11/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Long An (Tây Ninh) cho biết, khoảng 13h ngày 3/10, bệnh viện tiếp nhận một sản phụ khai tên là Tống Thị Dệt (38 tuổi, ngụ xã Ô Lâm, An Giang) nhập viện sinh con. Mặc dù không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào để xác minh chính thức, thông tin của sản phụ vẫn được ghi nhận để làm hồ sơ bệnh án.

Trẻ sơ sinh bị mẹ bỏ rơi ở bệnh viện. Ảnh: HC.

Trước đó, ngày 4/10, sản phụ Dệt sinh được một bé trai, cân nặng chỉ 2,2 kg. Do sinh non (31 tuần), bé đã được chuyển ngay đến Khoa Nhi để theo dõi và điều trị trong tình trạng nghiêm trọng: suy hô hấp, trẻ đẻ non, nhiễm khuẩn sơ sinh.

Tuy nhiên, đến 20h30 cùng ngày (4/10), bệnh viện phát hiện sản phụ Tống Thị Dệt đã âm thầm rời khỏi bệnh viện mà không làm thủ tục ra viện nào. Liên lạc qua số điện thoại khai báo hoàn toàn bị mất tín hiệu.

Bệnh viện đã tiến hành liên hệ với chính quyền địa phương theo địa chỉ mà sản phụ đã khai báo nhưng không có kết quả.

Hiện tại, bé trai sơ sinh đáng thương đang được các y bác sĩ tại Khoa Nhi chăm sóc và điều trị đặc biệt. Do trẻ bị bỏ rơi, bệnh viện phải cử người túc trực, mua sữa với chi phí gần 120.000 đồng/ngày, trong khi nguồn kinh phí còn hạn chế.

Bệnh viện Đa khoa Long An kêu gọi ai là người thân hoặc biết thông tin về sản phụ Tống Thị Dệt, xin vui lòng liên hệ ngay với Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An để hỗ trợ tìm kiếm thân nhân cho bé trai.