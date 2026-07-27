Chia sẻ với VietNamNet ngày 27/7, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (sinh năm 1998, ở xã Minh Châu, Hà Nội), cho biết trước khi mang thai lần hai, chị hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý. Ngày 15/4, chị nhập Bệnh viện Thanh Nhàn để mổ lấy thai chủ động và được gây tê tủy sống kết hợp giảm đau ngoài màng cứng.

Ca mổ diễn ra khoảng 30 phút, em bé chào đời khỏe mạnh. Tuy nhiên, sáng hôm sau (16/4), chị Mai xuất hiện tình trạng liệt hai chân. Gia đình nhiều lần phản ánh nhưng cho biết chỉ được giải thích đây là tác dụng phụ của thuốc tê.

Người bệnh cho biết phải đến hơn 24 giờ sau khi xuất hiện triệu chứng, chị mới được bác sĩ gây mê trực tiếp thăm khám, truyền thuốc và thực hiện các cận lâm sàng như chụp CT, MRI cột sống. Sau đó, tình trạng của chị vẫn không cải thiện.

Đến ngày 18/4, chị Mai được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Theo đơn khiếu nại, tại đây các bác sĩ chẩn đoán chị theo dõi viêm tủy D12-L1, tổn thương rễ thần kinh L4-L5-S1 hai bên sau gây tê tủy sống và gây tê ngoài màng cứng trong phẫu thuật lấy thai.

"Sau hơn 3 tháng điều trị và phục hồi chức năng, chân vẫn tê yếu, tôi vẫn chưa thể tự đứng dậy, đi lại độc lập vẫn phải bám khung tường, chưa tự chủ vệ sinh, tối khó ngủ vì chân tê", bà mẹ trẻ cho biết.

Chị Mai cho biết sau hơn 3 tháng điều trị và phục hồi chức năng, chân vẫn tê yếu, chị vẫn chưa thể tự đứng dậy. Ảnh: FBNV

Sự cố sau sinh khiến chị không thể chăm sóc hai con nhỏ (gồm một bé 2 tuổi và bé mới 3 tháng), chồng chị cũng phải nghỉ việc để phụ vợ chăm con, đồng thời gia đình phải gánh chi phí điều trị, phục hồi chức năng kéo dài từ Bệnh viện Bạch Mai đến Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, đến nay khoảng 200 triệu đồng.

"Đó là những chi phí trong bệnh viện, có hoá đơn, còn rất nhiều chi phí khác, vậy nhưng bệnh viện chỉ mới hỗ trợ 50 triệu đồng", chị cho hay như chi phí nuôi con bằng sữa ngoài, chồng phải nghỉ việc...

Theo chị Mai, sự cố xảy ra có nguyên nhân trực tiếp từ quá trình gây tê tủy sống và giảm đau ngoài màng cứng, đồng thời cho rằng việc theo dõi, xử trí sau tai biến chưa kịp thời, ảnh hưởng đến cơ hội phục hồi.

Bệnh viện: 'Chưa phát hiện bằng chứng về sai sót kỹ thuật'

Phản hồi về vụ việc, Bệnh viện Thanh Nhàn ngày 27/7 cho biết rất chia sẻ với những khó khăn mà người bệnh và gia đình đang trải qua.

Bệnh viện cho biết khi người bệnh xuất hiện tình trạng giảm vận động hai chân vào ngày 16/4, các bác sĩ đã "khẩn trương thăm khám", thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, chụp MRI, hội chẩn nhiều chuyên khoa và mời chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tham gia đánh giá. Kết quả hội chẩn tại thời điểm đó chưa có chỉ định can thiệp ngoại khoa.

Ngày 18/4, theo nguyện vọng của gia đình, Bệnh viện Thanh Nhàn đã hoàn tất thủ tục chuyển người bệnh đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị. Sau sự việc, bệnh viện thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ hồ sơ bệnh án, quy trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau sau mổ và quá trình theo dõi, xử trí người bệnh.

"Đây là tai biến y khoa không mong muốn", bệnh viện nhìn nhận và cho biết đến nay chưa phát hiện bằng chứng về sai sót kỹ thuật trực tiếp trong quá trình phẫu thuật, gây tê hoặc giảm đau ngoài màng cứng; đồng thời chưa có đủ căn cứ để kết luận nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng của người bệnh.

Đơn vị này cũng khẳng định "không né tránh trách nhiệm" khi đã "chủ động hỗ trợ kinh phí điều trị theo khả năng và trong khuôn khổ pháp luật cho phép". Đồng thời, cơ sở cũng sẵn sàng tiếp tục tiếp nhận người bệnh trở lại điều trị khi gia đình có nhu cầu.