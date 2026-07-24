Theo phản ánh của tài khoản D.X.T, ngày 6/5, anh đã phẫu thuật xóa cận tại Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội). Anh đăng ký gói phẫu thuật khúc xạ SMILE Pro với chi phí khoảng 50 triệu đồng cho cả hai mắt, sau khi được tư vấn đây là gói dịch vụ cho phép người bệnh lựa chọn bác sĩ.

Anh T. cho rằng trong quá trình điều trị, mình không được thực hiện đầy đủ một số bước thăm khám trước mổ. Sau phẫu thuật, thị lực hai mắt không cải thiện như kỳ vọng, mắt phải chỉ đạt khoảng 2/10, mắt trái khoảng 5/10, kèm tình trạng nhìn mờ và ám vàng.

Theo anh T., khi đi khám tại một số cơ sở y tế khác, bác sĩ tại đó nghi ngờ Bệnh viện Mắt Trung ương đã sử dụng phương pháp phẫu thuật khác với gói dịch vụ đã đăng ký.

Từ đó, anh gửi đơn khiếu nại đến Bệnh viện Mắt Trung ương, đồng thời đăng tải các nội dung phản ánh trên mạng xã hội, cho rằng bệnh viện đã thay đổi phương pháp phẫu thuật mà không thông báo cho người bệnh. Anh đề nghị làm rõ toàn bộ quá trình điều trị cũng như quyền lợi của mình.

Một ca mổ khúc xạ tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Ảnh: BVCC.

Ngày 23/7, ông Nguyễn Văn Huy, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết các nội dung phản ánh của anh T. trên mạng xã hội không đúng sự thật.

Theo bệnh viện, anh T. đã được tư vấn, đăng ký và thực hiện phẫu thuật khúc xạ bằng phương pháp SMILE Pro cho cả hai mắt đúng theo gói dịch vụ đã lựa chọn. Sau mổ, thị lực của người bệnh chưa đạt mức tối ưu do đang trong quá trình hồi phục thị giác và có tình trạng rối loạn điều tiết.

Sau khi người bệnh gửi đơn khiếu nại vì nghi ngờ bị thay đổi phương pháp phẫu thuật, đơn vị đã thành lập hội đồng xác minh, đồng thời yêu cầu Khoa Khúc xạ rà soát toàn bộ quá trình khám, tư vấn, phẫu thuật, hồ sơ bệnh án và dữ liệu được lưu trên hệ thống máy phẫu thuật Visumax 800. Toàn bộ quá trình phẫu thuật đều được ghi hình và lưu trữ tự động.

Kết quả rà soát cho thấy người bệnh được thực hiện đúng phương pháp SMILE Pro theo chỉ định, đăng ký và tư vấn ban đầu. Hội đồng kết luận toàn bộ quy trình khám, tư vấn, phẫu thuật và chăm sóc sau mổ được thực hiện đúng quy định chuyên môn.

Liên quan đến việc một số cơ sở y tế ghi nhận tình trạng mắt của người bệnh là "sau phẫu thuật LASIK", bệnh viện cho biết đã mời hai bác sĩ của các cơ sở này đến làm việc. Sau khi xem xét hồ sơ bệnh án, dữ liệu và video phẫu thuật, hai bác sĩ xác nhận việc ghi nhận "sau phẫu thuật LASIK" trước đó chưa chính xác và thống nhất người bệnh đã được phẫu thuật bằng phương pháp SMILE Pro.

Ông Huy cho biết thêm đơn vị đã nhiều lần gửi giấy mời, liên hệ qua điện thoại để mời người bệnh đến làm việc, giải thích và cập nhật thông tin chuyên môn, đồng thời đề nghị người bệnh khám lại tại các cơ sở đã đưa ra chẩn đoán trước đó. Tuy nhiên, người bệnh không đến làm việc theo giấy mời và cũng không khám lại. Các nội dung video trên mạng xã hội trùng khớp với hồ sơ của người bệnh nêu trên.

Đại diện bệnh viện này khẳng định các nội dung cho rằng đơn vị "tráo đổi phương pháp phẫu thuật" là không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.

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