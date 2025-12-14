Nhằm hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh chuẩn bị chuyển sang phương thức kê khai thuế từ năm 2026, ngành Thuế vừa ra mắt Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh. Đây là nền tảng được thiết kế như một mô hình thực hành đầy đủ, giúp người nộp thuế làm quen với toàn bộ quy trình từ đăng ký thuế, kê khai, nộp và hoàn thuế cho đến đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử.

Điểm nổi bật nhất của Cổng trải nghiệm là tạo ra một “vùng an toàn” để người nộp thuế có thể thao tác thử, làm sai rồi sửa lại tùy ý mà không phải lo phát sinh nghĩa vụ tài chính hay gặp rủi ro pháp lý. Mục tiêu là khi bước vào kỳ kê khai thật sự, người nộp thuế đã nắm quy trình, hiểu rõ từng bước và tự tin thực hiện.

Theo đó, hộ kinh doanh truy cập vào hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính qua đường link: https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin và chọn chức năng “Trải nghiệm cho hộ, cá nhân kinh doanh”.

Đăng ký thuế

Người nộp thuế chọn chức năng đăng ký thuế để trải nghiệm 14 bước.

Thủ tục đăng ký thuế là bước đầu tiên và bắt buộc đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhằm được cấp mã số thuế hoặc ghi nhận số định danh cá nhân làm mã số thuế, ghi nhận thông tin địa điểm kinh doanh để thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Việc đăng ký thuế đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn giúp cơ quan thuế quản lý thông tin người nộp thuế thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kê khai, nộp thuế và thực hiện các giao dịch điện tử về thuế. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng phục vụ việc chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai, góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Đăng ký hóa đơn

Người nộp thuế tiếp tục chọn đăng ký hóa đơn để trải nghiệm 8 bước.

Chức năng đăng ký sử dụng hóa đơn dành cho hộ kinh doanh cho phép người nộp thuế thực hiện đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Qua chức năng này, hộ kinh doanh có thể gửi hồ sơ đăng ký, cập nhật thông tin và theo dõi tình trạng xử lý của cơ quan thuế, bảo đảm việc sử dụng hóa đơn điện tử đúng quy định và thuận tiện trong quá trình kinh doanh.

Khai thuế

Hộ kinh doanh tiếp tục chọn để trải nghiệm các bước khai thuế

Khai thuế là việc hộ và cá nhân kinh doanh tự kê khai doanh thu, chi phí và số thuế phải nộp theo quy định. Việc khai thuế giúp người kinh doanh thực hiện đúng nghĩa vụ, đồng thời đảm bảo quyền lợi khi cần hoàn thuế hoặc điều chỉnh thông tin.

Các loại tờ khai thường gặp gồm: tờ khai sử dụng hóa đơn điện tử, tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, tờ khai thuế năm….

Hoàn thuế

Khi chọn chức năng hoàn thuế, hộ kinh doanh sẽ được trải nghiệm qua 8 bước.

Hoàn thuế là quyền lợi của hộ và cá nhân kinh doanh khi số thuế đã nộp vượt quá số thuế thực tế phải nộp. Để được hoàn thuế, hộ kinh doanh cần nộp văn bản đề nghị hoàn thuế kèm tờ khai, bảng kê và các chứng từ liên quan.

Nộp thuế

Trải nghiệm 6 bước nộp thuế, hộ kinh doanh sẽ tự tính số thuế phải nộp dựa trên doanh thu thực tế và các khoản chi hợp pháp khi bỏ thuế khoán và chuyển sang kê khai.

Các loại thuế cần nộp gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, cùng các tờ khai, bảng kê và chứng từ liên quan.

Dưới đây là chi tiết hướng dẫn sử dụng các chức năng Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh chuyển sang kê khai thuế: