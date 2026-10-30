Hai giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của Sandoz Việt Nam trong việc phát triển nhân tài và chuyển đổi tổ chức, góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Tiếp nối di sản 140 năm của Sandoz Thuỵ Sĩ

Năm 2026 đánh dấu 140 năm di sản Thụy Sĩ của Sandoz, 80 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kháng sinh và 20 năm trong lĩnh vực thuốc sinh học tương tự (biosimilars). Thông tin từ Sandoz cho biết, hiện thương hiệu phục vụ hơn một tỷ bệnh nhân mỗi năm, với mạng lưới hơn 20.000 nhân viên tại hơn 100 quốc gia. Công ty gần đây công bố sáng kiến “Bio100”, mục tiêu mở rộng danh mục hơn 100 thuốc sinh học tương tự vào năm 2040.

Tại Việt Nam, các sản phẩm Sandoz đã có mặt từ năm 1950. Năm 2025, Sandoz Việt Nam thống kê đã tiếp cận hơn 9 triệu bệnh nhân với danh mục thuốc đa dạng, từ chăm sóc sức khỏe ban đầu đến điều trị chuyên khoa.

Bên cạnh đó, Sandoz Việt Nam cũng hợp tác với các bệnh viện, Hiệp hội chuyên môn và các nhà thuốc, nhằm góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế, hỗ trợ đào tạo chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế và thúc đẩy việc sử dụng thuốc có trách nhiệm.

Gần đây nhất, vào tháng 9/2026, Sandoz Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện Thống Nhất, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh, trong đó có kế hoạch phát triển Trung tâm chuyên môn xuất sắc quản lý bệnh loãng xương

Từ năm 2024, Sandoz Việt Nam triển khai chiến dịch cộng đồng kéo dài 5 năm nhằm thúc đẩy sử dụng kháng sinh có trách nhiệm thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và đào tạo dược sĩ, đồng hành cùng Chiến lược Quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023–2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để hiện thực hóa những nỗ lực này, năng lực của đội ngũ nhân viên cùng một môi trường làm việc đề cao sự hợp tác, học hỏi và khả năng thích ứng đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Văn hóa doanh nghiệp và hành trình chuyển đổi lấy con người làm trọng tâm

Tại HR Asia Awards 2026, Sandoz Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục: Best Companies to Work for in Asia và People Transformation Award, ghi nhận những khía cạnh bổ trợ lẫn nhau trong chiến lược phát triển con người của Sandoz Việt Nam: xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và tăng cường sự gắn kết của nhân viên, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng và chuyển đổi của tổ chức thông qua chính đội ngũ của mình.

Đại diện Sandoz Việt Nam chia sẻ: “Trong bối cảnh ngành dược không ngừng thay đổi, mỗi nhân viên cần liên tục nâng cao năng lực, ứng dụng các công nghệ mới và thích ứng với những yêu cầu ngày càng đa dạng. Do đó, tinh thần học hỏi liên tục và khả năng thích ứng là những yếu tố quan trọng để duy trì năng lực cạnh tranh trong dài hạn”.

Theo đại diện Sandoz Việt Nam, phát triển nhân viên là một phần trong chiến lược tăng trưởng dài hạn. Việc đầu tư vào AI và công nghệ số giúp đội ngũ xây dựng những năng lực cần thiết cho tương lai. Bên cạnh đó, chương trình thực tập Next Gen – Lead What’s Next góp phần phát triển thế hệ tài năng trẻ ngay từ bậc đại học, đồng thời thúc đẩy tinh thần hợp tác và học hỏi.

Tiếng nói của nhân viên cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình văn hóa doanh nghiệp thông qua 4F, sáng kiến chuyển đổi do chính nhân viên Sandoz Việt Nam thúc đẩy, xoay quanh bốn yếu tố: Famous, Fulfilment, Fun và Foundation. Thông qua 4F, những phản hồi từ nhân viên được chuyển hóa thành những hành động cụ thể. Sáng kiến này được triển khai song song với các chính sách hỗ trợ tính linh hoạt và sức khỏe toàn diện của nhân viên, như chính sách nghỉ phép dành cho cha mẹ được tăng cường và nghỉ chiều thứ Sáu tuần thứ hai mỗi tháng. Những ưu tiên này cùng góp phần nâng cao khả năng thích ứng của tổ chức trước những thay đổi.

Sự gắn kết của nhân viên và quá trình chuyển đổi tổ chức có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Một đội ngũ gắn kết giúp tổ chức thích ứng tốt hơn, trong khi việc đầu tư liên tục vào phát triển con người tạo thêm cơ hội để mỗi nhân viên học hỏi, trưởng thành và mở rộng hành trình phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chất lượng sản phẩm và trách nhiệm đối với người bệnh luôn là những yếu tố cốt lõi. Đội ngũ nhân viên đóng vai trò quan trọng trong việc đưa thuốc đến với người bệnh, triển khai các sáng kiến và đồng hành cùng các chương trình cộng đồng.

“Đối với Sandoz Việt Nam, đầu tư vào con người không chỉ góp phần xây dựng một môi trường làm việc tốt hơn mà còn hỗ trợ mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận điều trị. Năng lực chuyên môn, tinh thần hợp tác và tư duy đổi mới giúp đội ngũ chúng tôi đáp ứng tốt hơn trước những nhu cầu điều trị không ngừng thay đổi của người bệnh và các đối tác trong hệ thống y tế”.

(Nguồn: Sandoz Việt Nam)