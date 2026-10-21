Húng chanh là loại cây dễ trồng, thường được dùng để hỗ trợ giảm ho, dịu đau họng và làm rau gia vị. Tuy nhiên, không phải công dụng nào được truyền miệng về loại lá này cũng đã được khoa học chứng minh.

Húng chanh được ví như ‘kháng sinh tự nhiên’ trong nhà. Xin chuyên gia tư vấn lá húng chanh có những công dụng gì đối với sức khỏe? (Đỗ Kim Ly - Hà Nội).

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội tư vấn:

Húng chanh là loại cây dễ trồng, thích nghi với khí hậu nhiệt đới và có thể phát triển ở nơi bán râm. Cây không cần phơi dưới nắng gay gắt cả ngày nhưng cũng không nên đặt ở góc tối, thiếu ánh sáng kéo dài.

Trong điều kiện thuận lợi, người trồng có thể thu hái lá quanh năm khi thời tiết khô ráo, lần đầu sau khoảng 20-30 ngày trồng. Loại cây này có nhiều công dụng tốt với sức khỏe.

Hỗ trợ giảm ho, dịu đau họng

Húng chanh từ lâu được sử dụng trong y học dân gian để hỗ trợ giảm ho, tiêu đờm và làm dịu đau họng. Lá cây chứa tinh dầu với các hợp chất có hoạt tính sinh học, trong đó có carvacrol, được nghiên cứu về khả năng kháng khuẩn và chống viêm.

Húng chanh - rau gia vị tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoàng Hồng.

Tuy nhiên, các tác dụng kháng khuẩn, chống viêm được ghi nhận trong nghiên cứu không đồng nghĩa với việc húng chanh có thể điều trị dứt điểm bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Các bài thuốc dân gian chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ làm dịu triệu chứng, không thay thế thuốc điều trị khi có chỉ định của bác sĩ.

Có thể hỗ trợ tiêu hóa

Ngoài công dụng hỗ trợ giảm ho, húng chanh còn được sử dụng trong một số bài thuốc dân gian nhằm giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu. Tinh dầu và các hợp chất thực vật trong lá đang được quan tâm nghiên cứu về hoạt tính sinh học.

Một số người dùng lá húng chanh hãm cùng gừng tươi để uống, với mục đích làm ấm bụng và tạo cảm giác dễ chịu.

Không nên tùy tiện dùng để bảo vệ gan, thận

Húng chanh chứa các hợp chất thực vật có tiềm năng chống oxy hóa. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng lâm sàng đáng tin cậy để khẳng định việc sử dụng lá húng chanh giúp bảo vệ gan, thận hoặc cải thiện chức năng của hai cơ quan này.

Người mắc bệnh gan, thận, đặc biệt là người đang dùng thuốc điều trị, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các bài thuốc phối hợp nhiều loại thảo dược.

Dùng làm rau gia vị trong bữa ăn

Bên cạnh việc sử dụng theo kinh nghiệm dân gian, húng chanh còn là loại rau gia vị có mùi thơm đặc trưng, phù hợp với nhiều món ăn.

Lá cây rửa sạch, có thể ăn kèm rau sống hoặc thêm vào các món canh cá, canh thịt, cháo để tăng hương vị. Khi sử dụng làm thực phẩm, bạn cần chọn lá tươi, rửa sạch dưới vòi nước và bảo đảm vệ sinh.

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