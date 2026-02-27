Suốt 16 năm qua, Thượng úy Trần Văn Phú (36 tuổi), cán bộ Công an xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ đã âm thầm trao đi 114 lần hiến máu cứu người. Với hành trình bền bỉ ấy, anh được trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2025.

Thượng úy Phú là một trong những người hiến máu nhiều nhất trong lực lượng Công an TP Cần Thơ. Tính đến nay, anh đã có 114 lần hiến máu - con số mà anh gọi là “những lần còn đủ sức khỏe để giúp người khác”.

Nhớ lại lần đầu đi hiến máu, Thượng úy Phú cho biết, đó là khi anh vừa tròn 18 tuổi, đủ điều kiện hiến máu theo quy định.

“Hồi đó mấy bạn bên Đoàn trường rủ, tôi đi thử rồi đi tới giờ luôn”, anh kể. Điều thú vị là sau hơn 100 lần hiến máu, cảm giác vẫn… y như lần đầu. “Lần nào tôi hiến máu cũng run. Nhưng run vậy thôi, tới lúc cần là tôi vẫn đi”, anh cười.

Thượng úy Trần Văn Phú trong một lần hiến máu cứu người vào năm 2025. Ảnh: H.T

Từ lần đầu tiên ấy, hiến máu dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của người chiến sĩ công an. Dù là hiến máu toàn phần hay hiến tiểu cầu, dù theo kế hoạch hay cấp cứu khẩn cấp, chỉ cần bác sĩ của bệnh viện gọi là anh sẵn sàng lên đường.

Nhiều người lo ngại việc hiến máu nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là với cán bộ công an thường xuyên làm nhiệm vụ nặng. Tuy nhiên, theo Thượng úy Phú, bí quyết rất đơn giản. “Tôi ăn uống bình thường, không rượu bia, không hút thuốc. Trước khi hiến máu, tôi thường đi ngủ sớm, giữ huyết áp ổn định”, anh nói.

Theo anh, mỗi lần hiến máu cũng là một lần kiểm tra các chỉ số sức khỏe, giúp bản thân yên tâm hơn.

Trong 100 lần hiến máu, có những lần rất bình thường, nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến Thượng úy Phú nhớ mãi. Đó là một lần hiến máu cấp cứu trong thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng.

“Hôm đó tôi trực tiếp thấy người nhận máu mình là một bé gái khoảng 5 tuổi bị tan máu bẩm sinh. Tôi nằm trên giường hiến máu, còn bé thì ngồi chờ máu để truyền”, anh kể.

Đó là lần hiếm hoi anh tận mắt nhìn thấy người được mình cứu giúp.

“Lúc đó tôi vui lắm, vì trong dịch bệnh, giúp được người là mừng rồi. Trong những khoảnh khắc ấy, không có thời gian để mình đắn đo nhiều. Tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nếu giọt máu của mình có thể giúp giữ lại sự sống cho người khác, thì đó là điều phải làm", anh nói.

Thượng úy Phú chia sẻ: "Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi con người. Tôi tin rằng, bằng những việc làm thầm lặng nhưng thiết thực như hiến máu tình nguyện, hình ảnh người chiến sĩ công an sẽ ngày càng gần dân, hiểu dân và được nhân dân tin yêu, trân trọng hơn".

Ngoài những lần hiến theo kế hoạch, Thượng úy Phú còn tham gia ngân hàng máu sống của nhiều bệnh viện. Bất cứ khi nào bác sĩ báo thiếu máu cấp cứu, điện thoại reo là anh sẵn sàng lên đường.

“Công an đang thực hiện phong trào ‘3 nhất’: trung thành nhất, kỷ luật nhất và gần dân nhất. Tôi thấy hiến máu là ‘gần dân nhất’ luôn”, anh chia sẻ.

Bởi theo anh, trong những ca cấp cứu, người bệnh có thể có tiền mua thuốc, nhưng máu thì không phải lúc nào cũng mua được.

Thượng uý Trần Văn Phú được trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2025. Ảnh: Báo CAND

Nhắc đến Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2025, Thượng úy Phú cho biết, bản thân khá bất ngờ. “Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ nói gửi hồ sơ thử, rồi ban tổ chức gọi tôi lên nhận. Cả nước chỉ có 10 cá nhân được trao giải”, anh nói.

Tuy vậy, suốt 16 năm hiến máu, anh chưa bao giờ nghĩ đến danh hiệu hay phần thưởng. “Mình chỉ muốn cứu người và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, nhất là trong lực lượng công an”, anh chia sẻ.

Không dừng lại ở việc hiến máu cá nhân, Thượng úy Phú còn tích cực vận động, kết nối cộng đồng. Riêng trong năm 2025, anh đã vận động hơn 100 người tham gia hiến máu và tiểu cầu; đồng thời phối hợp với các hội, nhóm hiến máu ở nhiều địa phương để kịp thời hỗ trợ các ca cấp cứu.

Với những đóng góp bền bỉ, Thượng úy Trần Văn Phú nhiều lần được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện vinh danh; được công nhận là người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022. Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình 16 năm âm thầm cứu người bằng những giọt máu nghĩa tình.

Dù là người hiến máu nhiều nhất trong lực lượng Công an TP Cần Thơ, nhưng khi được hỏi có muốn được nhớ đến như “người hiến máu nhiều nhất” hay không, anh lắc đầu.

“114 lần hiến máu không phải là thành tích để tự hào, mà chỉ là 114 lần tôi còn đủ sức khỏe để sẻ chia một phần sự sống của mình với người khác”, anh nói.

Gửi thông điệp đến đoàn viên, thanh niên, Thượng úy Phú nhắc lại câu nói quen thuộc: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Theo anh, khi còn trẻ, còn sức khỏe thì hãy sẵn sàng tham gia hiến máu, bởi “trong những lúc cấp cứu, máu quý hơn tất cả”.