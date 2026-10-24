Trước yêu cầu mở rộng quy mô khám sàng lọc trên toàn quốc, việc đồng bộ hóa từ khâu lấy mẫu, vận chuyển, phân tích tự động đến cập nhật dữ liệu vào Sổ sức khỏe điện tử trở thành yếu tố sống còn.

Triển lãm Công nghệ Xét nghiệm và Chẩn đoán Việt Nam 2027 (Laboratory & Diagnostics Vietnam 2027), dự kiến diễn ra từ ngày 5 - 7/4/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội), tạo không gian để cơ sở y tế và nhà cung cấp công nghệ cùng tìm lời giải cho bài toán này.

Tăng năng lực xử lý mẫu, giữ độ tin cậy của kết quả

Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần. Văn bản đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập Sổ sức khỏe điện tử.​

Với các phòng xét nghiệm, định hướng này đặt ra yêu cầu chuẩn bị năng lực tiếp nhận, xử lý mẫu khi hoạt động khám và sàng lọc được mở rộng. Nỗi lo không chỉ là số lượng mẫu tăng lên, mà còn là làm sao duy trì độ chính xác và thời gian trả kết quả trong điều kiện nhân lực, thiết bị của từng đơn vị.

Kỹ thuật viên thao tác mẫu trên hệ thống xét nghiệm trong bệnh viện. Ảnh minh họa: Shutterstock​

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bảo đảm tính chính xác, kịp thời và độ tin cậy của kết quả là những thách thức lớn đối với phòng xét nghiệm. Quản lý chất lượng cần bao quát cả quá trình, từ lấy và vận chuyển mẫu đến phân tích, ghi nhận và trả kết quả. Bởi vậy, nâng công suất máy phân tích chưa đủ nếu các khâu còn lại chưa theo kịp.​

Nhân lực cũng cần được tính đến ngay trong phương án mở rộng. Một hệ thống mới đòi hỏi đội ngũ được đào tạo để vận hành, kiểm soát chất lượng và xử lý những tình huống phát sinh. Với người phụ trách phòng xét nghiệm, lựa chọn công nghệ vì thế phải đi cùng việc xác định nhân sự cần có và phần hỗ trợ chuyên môn từ nhà cung cấp.

Ở khâu dữ liệu, Chỉ thị 17 yêu cầu hướng dẫn lập, quản lý Sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm kết nối, liên thông và tích hợp trên VNeID. Với xét nghiệm, yêu cầu này đặt ra bài toán chuyển kết quả đúng người, đúng thông tin và kịp thời vào hệ thống quản lý sức khỏe. Sổ sức khỏe điện tử cần những dữ liệu đáng tin để hỗ trợ chăm sóc liên tục, chứ không chỉ ghi nhận người dân đã tham gia một lượt khám.

Nhìn từ những yêu cầu đó, nhu cầu đầu tư không dừng ở việc bổ sung máy móc. Bệnh viện và phòng xét nghiệm cần cân nhắc đồng thời khả năng xử lý mẫu, quản lý chất lượng, đào tạo nhân lực và kết nối dữ liệu. Với doanh nghiệp xét nghiệm, chẩn đoán, đây cũng là căn cứ để xác định giải pháp của mình có thể đáp ứng nhu cầu nào, cho nhóm đơn vị nào.

Kỹ thuật viên theo dõi hệ thống xét nghiệm tự động trong phòng xét nghiệm hiện đại. Ảnh minh họa: Shutterstock​

Kết nối công nghệ với nhu cầu của từng phòng xét nghiệm

Laboratory & Diagnostics Vietnam 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 5 - 7/4/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), dành trọng tâm cho những yêu cầu nâng cao năng lực xét nghiệm, từ thiết bị, công nghệ đến chất lượng và điều kiện ứng dụng. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 do VEC và dmg events phối hợp tổ chức.​

Tuần lễ gồm ba triển lãm chuyên ngành diễn ra đồng thời: Global Health Week Vietnam 2027 về hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe; Laboratory & Diagnostics Vietnam 2027 về xét nghiệm và chẩn đoán; BioPharma Vietnam 2027 về dược phẩm và công nghệ sinh học.​

Không gian trưng bày giới thiệu các nhóm giải pháp về thiết bị phòng xét nghiệm, xét nghiệm và chẩn đoán, chẩn đoán phân tử, tự động hóa và hệ thống thông tin xét nghiệm. Các nội dung về quản lý chất lượng, tiêu chuẩn và công nhận năng lực phòng xét nghiệm cũng nằm trong phạm vi triển lãm. Cách tổ chức này giúp bệnh viện và phòng xét nghiệm xem xét công nghệ gắn với yêu cầu vận hành, thay vì đánh giá từng thiết bị riêng lẻ.​

Phần hội nghị cấp cao đón đầu những ưu tiên về lâm sàng, khoa học và chính sách đang định hình tương lai ngành chẩn đoán tại Việt Nam và châu Á, đồng thời đi sâu vào hạ tầng và phát triển nhân lực phòng xét nghiệm, xét nghiệm tại điểm chăm sóc và cộng đồng, quản lý chất lượng, tự động hóa và tích hợp dữ liệu. Những chủ đề này đưa các câu hỏi về công suất, chất lượng và nhân lực vào cùng chương trình trao đổi giữa người quản lý, người làm chuyên môn và doanh nghiệp công nghệ.​

Khách tham quan trao đổi tại khu trưng bày công nghệ của Abu Dhabi Global Health Week 2025. Ảnh: dmg events​

Khu vực Đổi mới Công nghệ Chẩn đoán (Diagnostics Innovation Zone) tập trung vào chẩn đoán phân tử, xét nghiệm tại điểm chăm sóc (POCT) và hệ thống phòng xét nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh giới thiệu giải pháp, khu vực này hướng tới kết nối các đơn vị phát triển công nghệ với nguồn vốn và đối tác lâm sàng cần thiết để mở rộng ứng dụng. Đây là bước kết nối giữa một công nghệ mới và những điều kiện để công nghệ ấy được sử dụng trong thực tế.​

Lãnh đạo bệnh viện và phòng xét nghiệm có thể đối chiếu giải pháp với nhu cầu cụ thể: khâu nào cần rút ngắn thời gian, công việc nào có thể tự động hóa, đội ngũ cần được đào tạo thêm những gì. Trao đổi trực tiếp với nhà cung cấp giúp làm rõ phạm vi triển khai và những điều kiện cần chuẩn bị trước khi đầu tư.

Doanh nghiệp tham dự có cơ hội hiểu nhu cầu từ chính người sử dụng và người quyết định đầu tư. Một giải pháp cần được làm rõ không chỉ ở thông số kỹ thuật, mà còn ở khả năng xử lý lượng mẫu thực tế, kết nối với hệ thống hiện có và hỗ trợ đội ngũ vận hành. Những trao đổi này là cơ sở để nhà cung cấp đề xuất phương án phù hợp, đồng thời tìm đối tác trong nước bổ sung năng lực triển khai.

Việc đặt Laboratory & Diagnostics Vietnam 2027 cạnh hai triển lãm về hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe và dược phẩm, công nghệ sinh học cũng mở thêm cơ hội kết nối ngoài phạm vi phòng xét nghiệm. Doanh nghiệp có thể tìm đối tác về y tế số, tích hợp dữ liệu và dịch vụ chuyên môn, trong khi bệnh viện xem xét giải pháp xét nghiệm gắn với hoạt động chăm sóc sức khỏe tổng thể.

Đằng sau một mẫu xét nghiệm là một người đang chờ thông tin về sức khỏe của mình. Kết nối công nghệ quốc tế với nhu cầu của phòng xét nghiệm Việt Nam không chỉ mở ra cơ hội hợp tác, mà còn hướng tới những kết quả kịp thời, đáng tin và hữu ích hơn cho người được chăm sóc.

Thông tin chi tiết và đăng ký gian hàng tại website của từng triển lãm:

Laboratory & Diagnostics Vietnam 2027: http://www.laboratoryandiagnostics-vietnam.com

Global Health Week Vietnam 2027: https://www.globalhealthweek-vietnam.com/

BioPharma Vietnam 2027: https://biopharma-vietnam.com/

Thu Loan