NKG chính thức ra mắt giải pháp công nghệ Sách giáo khoa điện tử GK eBooks. Ảnh: PV

Ngày 10/9, NKG chính thức ra mắt giải pháp công nghệ Sách giáo khoa điện tử GK eBooks, đánh dấu một bước đột phá trong tiến trình chuyển đổi số giáo dục tại Việt Nam.

Trong kỷ nguyên số và AI, giáo dục đang hình thành một cách tiếp cận mới, lấy học sinh làm trung tâm của đổi mới. Trong quá trình chuyển đối số, sách giáo khoa điện tử được xem là một trong những bước đi quan trọng của ngành giáo dục.

GK eBooks không chỉ là phiên bản số hóa của sách giấy, mà là một phần cốt lõi của nền tảng giáo dục số toàn diện, tích hợp công nghệ AI, VR, AR và học liệu 3D tương tác, mang đến giải pháp Sách giáo khoa điện tử GK eBooks trải nghiệm học tập thông minh cho học sinh, giáo viên, phụ huynh và nhà trường.

Các tính năng nổi bật của GK eBooks là cung cấp giải pháp toàn diện và các công cụ thông minh cho cả các cơ sở giáo dục, các nhà xuất bản và phụ huynh, học sinh.

Giải pháp Sách giáo khoa điện tử GK eBooks có sẵn các module tính năng độc lập và được kiểm soát chặt chẽ để phục vụ các nhu cầu khác nhau trong trong quá trình xuất bản, sử dụng sách và đánh giá kết quả học tập.

Studio biên soạn sách giáo khoa điện tử cho phép trực quan thiết kế và biên tập layout, văn bản, hình ảnh, video, âm thanh... phù hợp với nội dung. Chèn các tương tác phục vụ học tập: Tích hợp học liệu 3D, AR, VR, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập, quiz ngay trong sách và tạo cấu trúc sách theo chương – bài – tiết; dễ dàng sắp xếp, chỉnh sửa.

Các phụ huynh và học sinh phổ thông hiện nay có thể sử dụng miễn phí sách giáo khoa điện tử GK eBooks trên máy tính bảng sẵn có của mình (như iPad) với bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục đang được phối hợp thử nghiệm trên nền tảng công nghệ GK eBooks.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Tổng Giám đốc NKG chia sẻ, GK Ebooks mong muốn mang đến cho các em học sinh một người bạn đồng hành thông minh, hỗ trợ tiếp cận tri thức một cách dễ dàng, trực quan và thú vị hơn. Đồng thời, giúp phụ huynh học sinh có công cụ để theo dõi, đồng hành cùng con trong quá trình học tập.

GK Ebooks không chỉ đơn thuần là một cuốn sách số, mà là một nền tảng học tập hiện đại. Mỗi học sinh sẽ có một trợ lý AI cá nhân để luyện tập, làm bài tập và phát triển kỹ năng. Các bài học được tích hợp hình ảnh 3D, thí nghiệm ảo AR/VR, video minh họa, giúp việc học sinh động và dễ tiếp thu. Giáo viên và nhà trường có công cụ để quản lý, đánh giá và cá nhân hóa quá trình học tập cho từng học sinh.

Chia sẻ tại sự kiện, TS Tôn Quang Cường, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng sản phẩm sách giáo khoa điện tử sẽ tạo ra một cú hích với khả năng tích hợp trong một nền tảng, hệ thống thông minh.

Trong một thời đại mà nhu cầu học tập của con người càng ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu. Hơn nữa tính cá nhân hóa cũng như sự tự định hướng, tự điều chỉnh của người học càng ngày càng rõ nét. Giải pháp này là sự cộng hưởng giữa giáo dục và ứng dụng công nghệ hiện đại. Nó cũng sẽ thay đổi toàn bộ cách tiếp cận về tư duy sách giáo khoa của mọi người. Là nền tảng cho sự hứng khởi và tự tin để có thể làm được những bộ sách giáo khoa thế hệ mới.

Còn theo TS Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Thông tin, công nghệ được sử dụng trong bộ sách giáo khoa điện tử này, nhất là với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) không những giúp nâng cao năng lực và chất lượng người học mà còn giúp cho các thầy cô giáo thuận tiện theo dõi quá trình học tập của người học, để từ đó có những điều chỉnh phù hợp.

“Tới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đó có nội dung liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu để cho các học sinh được tiếp cận dữ liệu một cách chính xác và đầy đủ. Vì vậy, việc tiếp cận các nguồn sách giáo khoa chính thống để áp dụng vào sách giáo khoa điện tử là rất phù hợp. Đây sẽ là một bước tiến đầu tiên trong công cuộc chuyển đổi số giáo dục. Mặc dù công cuộc chuyển đổi số trong giáo dục còn rất dài, tôi rất mong các doanh nghiệp, các thầy cô, cùng các chuyên gia sẽ đồng hành với Bộ Giáo dục và Đào tạo, đưa ra hướng đi phù hợp với xu thế và tiến bộ khoa học của thế giới để áp dụng vào giáo dục”, ông Phạm Quang Hưng nói.

Ở một góc nhìn khác, PGS.TS Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới Tạo sinh cho rằng, giáo dục truyền thống sẽ không còn hiệu quả mà giáo dục phải dựa trên công nghệ. Công nghệ thay đổi hàng ngày nên chúng ta cũng thiết kế mở để chào đón công nghệ mới cho giáo dục.