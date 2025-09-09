Ông Hán Trọng Thanh, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước, cho biết trong những năm gần đây, công nghệ máy bay không người lái (UAV) đã và đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng rộng rãi nhất trong thời đại công nghiệp 4.0. Ảnh: PV

Ngày 9/9, Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước – Đại Học Bách Khoa Hà Nội và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức cuộc thi UAV CUP PV GAS 2025 với chủ đề “Vùng trời quê hương” cho đối tượng là học sinh, sinh viên.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang đầu tư quy mô lớn vào phát triển nền kinh tế tầm thấp - một khái niệm mới nổi dựa trên ứng dụng các thiết bị bay không người lái (UAV) và công nghệ thông minh trong môi trường không gian.

Phát biểu tại sự kiện này, ông Hán Trọng Thanh, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước cho biết, trong những năm gần đây, công nghệ máy bay không người lái (UAV) đã và đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng rộng rãi nhất trong thời đại công nghiệp 4.0.

Các hệ thống UAV ngày nay không chỉ phục vụ mục đích giải trí mà còn đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường, tài nguyên và năng lượng giao hàng tự động, tìm kiếm cứu nạn, quốc phòng – an ninh và đặc biệt là trong các giải pháp công nghệ xanh vì sự phát triển bền vững.

UAV không chỉ đơn thuần là thiết bị công nghệ cao mà còn đang mở ra những tiềm năng gần như không giới hạn trong việc thay thế con người thực hiện các công việc nguy hiểm, trong môi trường độc hại hoặc khắc nghiệt, góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhiều quốc gia đã xác định lĩnh vực này là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - quốc phòng và ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh…

Giải Nhất cuộc thi này là 200 triệu đồng, giải Nhì là 100 triệu đồng, giải Ba là 80 triệu đồng và giải Khuyến khích là 30 triệu đồng.

Ông Hán Trọng Thanh nhấn mạnh, cuộc thi này nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo và thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong sinh viên.

Đây là một sân chơi học thuật, sáng tạo và mang tính thực tiễn cao cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp kỹ thuật và trung học phổ thông trên cả nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ UAV và điều khiển tự động.

Cuộc thi này sẽ tạo cơ hội để sinh viên được trực tiếp vận dụng kiến thức đã học vào thiết kế, lắp ráp, lập trình và vận hành một hệ thống UAV có khả năng thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong môi trường thi đấu đối kháng, từ đó giúp nâng cao năng lực chuyên môn, tư duy hệ thống và khả năng xử lý tình huống thực tế.

Bên cạnh đó, góp phần phát triển phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực UAV, điều khiển tự động, kỹ thuật hàng không – điện tử và trí tuệ nhân tạo ứng dụng.

Thông qua cuộc thi sẽ khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, tinh thần đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các vấn đề thực tiễn, thông qua việc thiết kế và thi đấu với UAV trong các tình huống giả lập.

“Ban Tổ chức hy vọng rằng, với chủ đề ý nghĩa, hình thức tổ chức chuyên nghiệp và không gian thi đấu hấp dẫn, Cuộc thi sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025 – với chủ đề “Vùng trời quê hương” sẽ thu hút được sự tham gia sôi nổi của các bạn, học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Đây sẽ là nơi quy tụ những ý tưởng đột phá, những sản phẩm UAV thiết thực và là bệ phóng giúp các tài năng trẻ khẳng định bản lĩnh, đam mê và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội trong tương lai”, ông Thanh nói.