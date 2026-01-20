Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc hình thành và nuôi dưỡng các không gian sáng tạo trong trường đại học được xem là một trong những nhiệm vụ then chốt.

Trong dòng chảy đó, cuộc thi “Sáng tạo trẻ” do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức đang từng bước khẳng định vai trò như một mô hình tiêu biểu, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 bằng những hoạt động đào tạo – ươm tạo – kết nối mang tính bền vững, lấy sinh viên làm trung tâm và công nghệ làm nền tảng.

Cuộc thi “Sáng tạo trẻ” do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức góp phần hình thành lực lượng đổi mới sáng tạo cho nền kinh tế số.

Khác với nhiều sân chơi học thuật đơn lẻ, Sáng tạo trẻ được thiết kế như một hành trình phát triển dự án khởi nghiệp công nghệ, nơi các ý tưởng được sàng lọc, hoàn thiện và định hướng triển khai thực tế.

Thông qua các vòng tuyển chọn, cố vấn chuyên môn và kết nối doanh nghiệp, cuộc thi không chỉ khuyến khích tư duy sáng tạo mà còn hình thành cho sinh viên năng lực giải quyết vấn đề, nghiên cứu ứng dụng và phát triển sản phẩm, đúng với yêu cầu “đổi mới sáng tạo gắn với thực tiễn” mà Nghị quyết 57 nhấn mạnh.

Mùa giải 2025 cho thấy rõ sự chuyển dịch từ “ý tưởng” sang “giải pháp”. Nhiều dự án tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm của chuyển đổi số và phát triển bền vững như y tế thông minh, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh, đô thị thông minh, bảo tồn văn hóa số và công nghiệp sáng tạo. Điểm chung của các đề án là định hướng giải quyết những bài toán cụ thể của xã hội Việt Nam bằng công nghệ, đồng thời tiệm cận tư duy sản phẩm và mô hình kinh doanh, yếu tố cốt lõi để hình thành các startup khoa học – công nghệ trong tương lai.

Việc Đại học Bách khoa Hà Nội kiên trì xây dựng Sáng tạo trẻ trong nhiều năm qua phản ánh rõ định hướng chiến lược của một cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu: không chỉ đào tạo kỹ sư, mà còn góp phần hình thành lực lượng đổi mới sáng tạo cho nền kinh tế số.

Từ góc độ đó, Sáng tạo trẻ không đơn thuần là một cuộc thi, mà là một cấu phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đại học, nơi tri thức, nghiên cứu, doanh nghiệp và chính sách phát triển cùng hội tụ.

Tinh thần này cũng tương thích với định hướng của Hà Nội trong việc triển khai Nghị quyết 57 theo phương châm hành động – sáng tạo – tăng tốc, chuyển trọng tâm từ chủ trương sang các mô hình cụ thể, có khả năng tạo ra giá trị thực tiễn.

Những nền tảng ươm tạo khởi nguồn từ trường đại học như Sáng tạo trẻ chính là mắt xích quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đó, thông qua việc chuẩn bị đội ngũ nhân lực trẻ có tư duy công nghệ, năng lực đổi mới và khát vọng đóng góp cho sự phát triển quốc gia.

Sự kết nối giữa nhà trường – sinh viên – doanh nghiệp trong khuôn khổ Sáng tạo trẻ là minh chứng rõ nét cho mô hình “tam giác đổi mới sáng tạo” mà Nghị quyết 57 hướng tới: Nhà nước kiến tạo định hướng, cơ sở đào tạo cung cấp tri thức và nguồn nhân lực, doanh nghiệp đóng vai trò dẫn dắt công nghệ và thị trường.

Vy Tú