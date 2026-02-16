Lễ ký kết

Sự kiện ghi dấu mốc quan trọng trong chiến lược vươn ra quốc tế đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo của Sao Mai Group, khẳng định vị thế nhà đầu tư năng lượng tái tạo hàng đầu khu vực với siêu dự án có tổng mức đầu tư khoảng 450 triệu USD.

Bản đồ hành chính tỉnh Xieng Khouang, nơi Sao Mai Group thực hiện khảo sát siêu dự án điện gió quy mô gần 18.000 ha tại huyện Nong Het, khu vực giáp ranh biên giới Việt - Lào

Khai phá tiềm năng "Vàng trắng" tại vùng cao nguyên Bắc Lào

Dự án được triển khai trên diện tích khảo sát quy mô 17.920 ha tại huyện Nong Het. Đây là khu vực cửa ngõ giao thương quan trọng, sở hữu địa hình cao nguyên với những hành lang gió tự nhiên lý tưởng. Huyện Nong Het nằm ngay tại dải biên giới phía đông của Lào, tiếp giáp trực tiếp với huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An của Việt Nam.

Trung tâm huyện Nong Het chỉ cách Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (biên giới Việt - Lào) từ 15 - 20 km đường bộ. Đây là một khoảng cách cực kỳ ngắn, tạo lợi thế cho việc vận chuyển thiết bị triển khai dự án.

Bằng việc áp dụng mô hình “Xây dựng - Làm chủ - Thực hiện (BOO)”, Sao Mai Group cam kết mang đến công nghệ Turbine gió tiên tiến nhất để chuyển hóa nguồn tài nguyên vô tận tại Bắc Lào thành điện sạch bền vững, phục vụ mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam. Đặc biệt, dự án còn góp phần quan trọng vào việc giải tỏa công suất điện năng phục vụ cho thị trường phía Bắc - Việt Nam mỗi khi vào mùa khô.

Vị trí chiến lược: Cung cấp điện trực tiếp cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam

Miền Bắc Việt Nam đối mặt nguy cơ thiếu điện cao điểm mùa khô (tháng 4-7) do nhu cầu phụ tải tăng mạnh (10-13% năm), trong khi lưu lượng nước về các hồ thủy điện thấp và nắng nóng gay gắt kéo dài.

Nguy cơ thiếu công suất có thể lên tới 1.770-2.000 MW, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Với vị trí thuận lợi nằm giáp ranh với tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, điện gió Sao Mai hứa hẹn góp phần cung cấp nguồn điện lớn và ổn định cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam trong bối cảnh thiếu hụt nguồn điện.

Mô hình chiến lược: Năng lượng sạch kết hợp du lịch công nghệ cao

Sự khác biệt lớn nhất của Sao Mai Group chính là tư duy đổi mới. Không độc canh sản xuất điện thuần túy mà còn kiến tạo nên những "kỳ quan công nghệ".

Toàn cảnh Nhà máy điện mặt trời Sao Mai 210 MWp (An Giang), biểu tượng của sự kết hợp thành công giữa năng lượng sạch và du lịch sinh thái (An Hảo Solar Farm)

Từ thành công của An Hảo Solar Farm, Sao Mai Group đã chứng minh năng lực vượt trội khi biến nhà máy điện mặt trời thành khu du lịch sinh thái nổi tiếng. Tại đây, sự “thô cứng” của những tấm pin năng lượng đã được kết hợp hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, tạo nên một điểm đến du lịch xanh độc nhất vô nhị, thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan.

Đến khát vọng tại Xieng Khouang, kế thừa tinh hoa đó, Sao Mai Group không đưa ra đáp án đơn giản là dựng lên những trụ Turbine gió để sản xuất điện sạch mà sẽ biến nơi đây thành một "hệ sinh thái du lịch gió" đẳng cấp. Những cánh đồng gió ngút ngàn sẽ trở thành điểm nhấn thẩm mỹ trên bản đồ du lịch Lào, mở ra một chương mới cho mô hình kinh tế kết hợp tại địa phương.

Cam kết nhân văn: Tạo lập bền vững cho cộng đồng bản địa

Với tinh thần "đầu tư để cùng phát triển", dự án kỳ vọng thu hút và tạo việc làm cho hàng trăm lao động, từ lao động phổ thông địa phương đến các chuyên gia, kỹ sư công nghệ cao quốc tế, đóng góp quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững tại cao nguyên Nong Het. Ngay trong giai đoạn khảo sát, Sao Mai Wind Power cam kết đóng góp kinh phí cho các quỹ phát triển xã hội, giáo dục và bảo vệ môi trường của tỉnh Xieng Khouang.

Cùng với đó, quá trình khảo sát được thực hiện với tiêu chuẩn khắt khe nhất nhằm bảo vệ rừng phòng hộ, rừng bảo tồn và quỹ đất canh tác lâu đời của người dân.

Khẳng định tầm vóc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt

Hơn cả bài toán về kinh tế, dự án điện gió Nong Het 450 triệu USD của Sao Mai Group còn là cụ thể hóa sống động cho Hiệp định hợp tác năng lượng mà Chính phủ hai nước đã ký kết, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào trong kỷ nguyên xanh.

Các cơ quan trực thuộc Chính phủ Lào tham dự lễ ký kết MOU

Việc Sao Mai Group tiến quân vào Bắc Lào khẳng định doanh nghiệp không đi theo số đông mà bắt tay khai phá một thị trường hoàn toàn mới, nơi có tiềm năng gió lớn nhưng chưa có nhiều "dấu chân" của các nhà đầu tư năng lượng quốc tế.

