Lung linh hoa nắng

Tọa lạc tại phường Tân Phước, TP.HCM (mới), chỉ cách khu công nghiệp Phú Mỹ gần nhất khoảng 500m, Sao Mai Phú Mỹ Resort mang thế “hậu cứ” chiến lược, hội tụ vượng khí với địa thế “lưng tựa núi, mặt hướng cảng biển”. Đây là điểm tựa vững chãi, kề sát “vành đai sản xuất” khổng lồ gồm hàng loạt khu công nghiệp nặng (Phú Mỹ I, II, III) và cụm cảng nước sâu, là giao điểm của dòng chảy thương mại toàn cầu, thỏi nam châm thu hút vốn FDI và lực lượng chất xám.

Đối với đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và doanh nhân quốc tế, thời gian quý tựa vàng, Sao Mai Phú Mỹ Resort đã giải quyết tốt bài toán nan giải bằng cách trở thành một “trạm sạc” chỉ cách nơi làm việc vài phút di chuyển. Đủ gần để tối ưu hóa quỹ thời gian, nhưng cũng đủ xa để rũ bỏ mọi áp lực, trả lại không gian cho việc thanh lọc thân - tâm - trí.

Hơn thế, resort nằm trên “trục kết nối kim cương”, là tâm điểm của “tam giác” logistics: Cảng biển (Cái Mép) - Hàng không (Sân bay quốc tế Long Thành) - Đường bộ (Cao tốc TP.HCM - Long Thành).

Resort là lựa chọn hàng đầu cho những buổi gặp mặt

Trở về góc nhỏ sau giờ làm

Nhưng sức hấp dẫn của khu nghỉ dưỡng không chỉ nằm ở yếu tố tiện lợi thuần túy cho công việc. Vị thế của nó là “bước đệm” thông minh, cho phép du khách toàn quyền lựa chọn trải nghiệm cá nhân.

Muốn cảm nhận không khí sôi động đa sắc màu? “Thủ phủ du lịch miền Nam” - Vũng Tàu (TP.HCM) với bãi biển nhộn nhịp chỉ cách đó quãng đường ngắn. Muốn tìm kiếm sự xa xỉ, riêng tư tuyệt đối? “Thiên đường giải trí” Hồ Tràm với chuỗi casino, sân golf đẳng cấp quốc tế, chỉ mất khoảng một giờ đi xe.

Tuyến đường thuận tiện từ khu nghỉ dưỡng tới Hồ Tràm

Điều này biến Sao Mai Phú Mỹ Resort trở thành “điểm neo” linh hoạt. Du khách không bị nhấn chìm bởi cảnh đông đúc thường thấy ở các trung tâm du lịch, nhưng vẫn dễ dàng “chạm” đến mọi loại hình giải trí trong phút chốc. Đây chính là nghệ thuật cân bằng tuyệt hảo giữa nhịp sống đô thị và đặc quyền riêng tư.

Chưa hết, bản thân Sao Mai Phú Mỹ Resort cũng tọa lạc trong khu vực giàu bản sắc văn hóa địa phương lâu đời. Bao quanh nơi đây là “vùng đệm tâm linh” cùng hệ sinh thái trù phú. Du khách có thể tìm về chốn thanh thản tại các thiền viện, chùa chiền quy mô như Đại Tòng Lâm, hoặc trải nghiệm trekking nguyên sơ trên Núi Dinh hùng vĩ, lội suối, băng rừng.

Lên Núi Dinh ngắm cảnh cuối tuần. Ảnh: Đi Chung Xe

Sao Mai Phú Mỹ Resort là một lựa chọn cho những ai đang tìm kiếm “lõi bình yên” quý giá, tồn tại hài hòa song song với bánh xe kinh tế khổng lồ đang tiếp tục guồng quay.

Vương Chính