Ngày 3/4, TMZ đưa tin sao nam truyền hình Trevor Walker (34 tuổi) bị bắt giữ vì nghi lái xe trong tình trạng say xỉn và suýt gây tai nạn.

Theo báo cáo, Trevor bị chặn lại khi lái xe với tốc độ 120km/giờ trong khu vực giới hạn 72km/giờ. Cảnh sát cho biết chiếc xe của anh suýt va vào xe tuần tra khi lấn qua dải phân cách, buộc sĩ quan phải đánh lái kịp thời để tránh va chạm.

Khi bị dừng xe, Trevor liên tục xin được bỏ qua và phủ nhận việc suýt gây tai nạn. Anh mất thời gian tìm ví trong túi và nhiều lần đề nghị được về nhà vì địa chỉ gần đó. Cảnh sát cho biết Trevor thừa nhận từng vi phạm lái xe khi say rượu và không có giấy phép lái xe hợp lệ.

Báo cáo mô tả mắt anh “đờ đẫn và không phản ứng với đèn pin”.

Trevor được thả vài giờ sau khi nộp tiền bảo lãnh. Nguồn tin thân cận cho biết nam ngôi sao phủ nhận lái xe khi say và khẳng định chỉ bị dừng xe vì chạy quá tốc độ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Trevor Walker được biết đến khi tham gia mùa 4 chương trình Below Deck năm 2016 với vai trò thủy thủ boong tàu trên du thuyền hạng sang. Anh từng gây tranh cãi vì mâu thuẫn với đồng nghiệp và bị thuyền trưởng Lee Rosbach khiển trách trước khi rời chương trình.

