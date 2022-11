Ngày 21/11 tại Atlanta Hoa Kỳ, thẩm phán Eleanor Ross ở Atlanta, Hoa Kỳ đã tuyên Todd Chrisley 12 năm tù cộng với 16 tháng quản chế, trong khi Julie Chrisley lãnh 7 năm tù.

Các công tố viên cho biết cặp vợ chồng này đã nộp các tài liệu giả mạo cho các ngân hàng và quản lý để đảm bảo khoản vay lừa đảo trị giá hơn 30 triệu đô la. Khi kế hoạch sụp đổ, họ rũ bỏ trách nhiệm trả các khoản vay khi Todd Chrisley tuyên bố phá sản. Sau khi phá sản, họ bắt đầu chương trình thực tế của mình, sau đó giấu hàng triệu đô la họ kiếm được từ chương trình khỏi IRS (Sở Thuế vụ Hoa Kỳ).

Các chuyên gia này cho biết: “Phán quyết nhất trí của bồi thẩm đoàn: Todd và Julie Chrisley là những kẻ lừa đảo nghề nghiệp, đã kiếm sống từ kế hoạch lừa đảo này sang kế hoạch lừa đảo khác, nói dối ngân hàng, lừa đảo nhà cung cấp và trốn thuế ở mọi ngóc ngách”.

Todd và Julie trong chương trình "Chrisley Knows Best"

Trước khi tuyên án, Todd và Julie xin được khoan hồng. Todd cho biết vợ anh đan chăm sóc con trai Grayson (16 tuổi) và cháu gái Chloe (10 tuổi), không nên bị trừng phạt ở mức độ nặng. Julie xúc động chia sẻ: "Khi nghe đứa con 10 tuổi nói rằng không muốn sống nếu mẹ chúng ra đi, không đứa trẻ nào nên cảm thấy như vậy", theo Insider.

Gia đình Chrisley nổi tiếng với “Chrisley knows best" - chương trình kể về một gia đình náo nhiệt và gắn bó chặt chẽ giữa các thành viên. “Chrisley knows best” ra mắt vào năm 2014 trên USA Network và đã phát hành được 9 mùa.

Trí Hiệp