Ngày 19/3, tờ Daily Mail đưa tin ngôi sao truyền hình Jordan Wright qua đời tại Thái Lan trong hoàn cảnh chưa rõ nguyên nhân.

Theo cảnh sát địa phương, thi thể nam nghệ sĩ được phát hiện tại một kênh thoát nước gần bãi biển Bang Tao Beach, Phuket. Khi được tìm thấy, anh nằm úp mặt, mặc áo xám, quần đen và không đi giày. Trong túi có thẻ phòng của Coco Phuket Bangtao Hotel, trong khi điện thoại được phát hiện gần bờ kênh.

Khu vực phát hiện thi thể nam nghệ sĩ.

Cảnh sát trưởng Sutthirak Chuthong cho biết khách sạn trước đó không thể liên lạc với Jordan dù anh đã quá hạn trả phòng từ ngày 13/3.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh nam nghệ sĩ có biểu hiện bất ổn, liên tục đi lại trước khách sạn trước khi rời đi và di chuyển đến khu vực nơi thi thể được phát hiện.

Cơ quan chức năng cho biết chưa phát hiện dấu hiệu bị tấn công hay xô xát. Thi thể của Jordan đã được chuyển tới Vachira Phuket Hospital để khám nghiệm tử thi, đồng thời kiểm tra khả năng có chất kích thích trong cơ thể.

Jordan Wright là ngôi sao truyền hình thực tế kiêm người mẫu, từng tham gia các mùa 22 và 23 của The Only Way Is Essex năm 2018, sau khi được biết đến qua chương trình Ex on the Beach.

Jordan Wright từng là gương mặt quen thuộc trên các chương trình truyền hình thực tế.

Sau khi rời giới giải trí, anh trở lại công việc lính cứu hỏa tại London, đồng thời hoạt động với vai trò DJ. Vài tháng trước khi qua đời, Jordan chuyển đến Thái Lan để bắt đầu cuộc sống mới, thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện và du lịch trên mạng xã hội.

Bài đăng cuối cùng trên Instagram của anh là khoảnh khắc thư giãn tại hồ bơi vô cực. Sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ khiến nhiều đồng nghiệp trong giới truyền hình thực tế tiếc thương.

Jordan Wright trong chương trình "The Only Way Is Essex":