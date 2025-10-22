“Con nào cũng phải cứu vì đó là tài sản của nhân dân” - chia sẻ của Đại đội trưởng Bùi Trung Kiên khiến Duy Khánh, Diệu Nhi, Chi Pu… cùng các nhân vật trải nghiệm Sao Nhập Ngũ 2025 không khỏi xúc động và tự hào.

Trong phần thực hành cứu hộ bằng bè mảng, các chiến sĩ nghệ sĩ phải chèo bè ra giữa “dòng nước xiết” để cứu người gặp nạn và đưa vật nuôi về khu an toàn. Nhiệm vụ đòi hỏi sức bền, phản xạ nhanh và tinh thần đồng đội cao độ.

Hai đội thi gồm Trang Pháp - Chi Pu - Bình An - Trương Nam Thành và Độ Mixi - Duy Khánh - Diệu Nhi - Hậu Hoàng. Giữa thử thách khốc liệt, Duy Khánh vẫn không quên “pha trò” khi vừa chèo vừa hô: “Có muốn người khác cứu không? Chủ động bơi lại tí đi!” khiến thao trường bật cười, nhưng sau tiếng cười ấy là nỗ lực thật sự - những giọt mồ hôi đổ xuống để hoàn thành nhiệm vụ.

Bình An chia sẻ: “Đây là nhiệm vụ rất thiêng liêng. Mình không đặt nặng thời gian mà ưu tiên sự an toàn và hiệu quả trong cứu hộ”. Kết quả, đội của anh hoàn thành phần thi trong 15 phút 40 giây, nhận được lời khen từ ban chỉ huy vì tinh thần bình tĩnh, phối hợp tốt và luôn đặt tính mạng nhân dân lên hàng đầu.

Song song với đó, phần hội thao đắp đê chống tràn cũng khiến khán giả nghẹn ngào khi tái hiện chân thực nhiệm vụ của những người lính trong mùa mưa bão. Các chiến sĩ phải khuân, buộc và đắp hàng trăm bao cát trong cơn mưa xối xả và gió mạnh. Hai đội gồm Xuân Phúc - PewPew - Cara - Hương Giang và Diệp Lâm Anh - Tim - Huỳnh Anh - Kỳ Duyên - Linh Ngọc Đàm đều thi đấu với tinh thần kiên cường, không ai bỏ cuộc dù cơ thể đã kiệt sức.

PewPew bị say nắng, gần như không đứng vững, phải nhờ quân y hỗ trợ. Nhưng anh vẫn cố gắng động viên bản thân: “Không sao, tôi ổn. Còn sức ở đâu, tôi dùng đến đó”.

Cara xúc động: “Dù chỉ là mô phỏng, tôi thật sự cảm nhận được sự vất vả và hi sinh của các chiến sĩ”.

Kết quả, đội của Xuân Phúc - Cara - Hương Giang giành chiến thắng với 95 bao cát đạt chuẩn trong 26 phút 39 giây, một thành tích ấn tượng khi phải thi đấu giữa điều kiện khắc nghiệt.

Kết thúc hội thao, đồng chí chỉ huy Bùi Trung Kiên nhấn mạnh: “Cứu được càng nhiều càng tốt, vì đó là tài sản của nhân dân. Quân đội của chúng ta là quân đội nhân dân - từ dân mà ra, vì dân mà chiến đấu”. Lời nhắn giản dị ấy vang lên giữa thao trường, nhưng chạm đến trái tim.

Hình ảnh các nghệ sĩ - chiến sĩ lấm lem bùn đất, kiệt sức nhưng vẫn mỉm cười đã trở thành điểm nhấn xúc động của tập 11. Họ không chỉ đang tham gia một thử thách truyền hình, mà đang sống trọn vẹn tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”: tận tâm, dũng cảm và hết lòng vì nhân dân.

Sao Nhập Ngũ 2025: 'Khi Tổ quốc gọi tên' phát sóng lúc 21h10 Thứ Tư hằng tuần trên kênh Youtube của chương trình.

Nguyễn Vinh