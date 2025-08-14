Sau khi leo 3 quả đồi trong tập 1, đầu tập 2, 16 nghệ sĩ đều thấm mệt và đói, mừng rỡ khi nghe hiệu lệnh thông báo đi ăn cơm từ trung đội trưởng.

Độ Mixi xin dừng thi, Minh Tú 'tưởng gãy chân'

Bữa cơm đầu tiên trong quân ngũ có nem rán, thịt xào, đậu sốt và rau luộc. Minh Tú nói ở nhà bị biếng ăn, chưa từng ăn nhiều đến vậy được Diệu Nhi và Hòa Minzy đồng tình.

Mạc Văn Khoa, Bình An được khen ga lăng khi phục vụ nước cho bàn Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, LyLy và Linh Ngọc Đàm.

Bữa cơm của 16 nghệ sĩ trong quân đội

Chiều ngày đầu tiên trong quân ngũ, các nghệ sĩ tham gia hội thao kéo co 4 góc kết hợp lắp súng STV 380. 16 người chia thành 8 đội, thi đấu vòng loại – chung kết theo thể lệ nam đấu nam, nữ đấu nữ.

Phó Đại đội trưởng - Đại úy Lưu Quang Nhất nói hoạt động này không chỉ rèn luyện kỹ năng mà còn thử thách toàn diện về thể lực, chiến thuật và tinh thần tập thể.

Thử thách diễn ra trên địa hình hình chữ nhật với 4 thùng phuy đặt ở 4 góc, mỗi góc bố trí một bộ phận của súng. Trong thời gian thi đấu, đội nào giành được hộp tiếp đạn và lắp thành công vào thân súng sẽ giành chiến thắng.

Kết quả, chung kết bảng nữ, Linh Ngọc Đàm thi đấu căng thẳng với Hòa Minzy và giành chiến thắng.

Trong quá trình đấu, đồng đội của Hòa Minzy là Minh Tú bị chấn thương, được quân y can thiệp. Người mẫu đau đớn, nói tưởng chân mình đã gãy.

Các nghệ sĩ thi đấu căng thẳng ở hội thao kéo co.

Chung kết bảng nam, đội Tim - Hải Đăng Doo đấu với đội Mạc Văn Khoa - Bình An và giành chiến thắng áp đảo. Với ưu thế thể lực và chiều cao 1,8m, Hải Đăng Doo hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian kỷ lục khiến Mạc Văn Khoa ngơ ngác, không biết trận đấu đã kết thúc.

Phần thi này, ca sĩ Anh Tú bị ngã còn Độ Mixi xin dừng thi đấu vì từng bị "lật cổ chân, khớp cổ chân còn lỏng", không thể vận động mạnh.

Hòa Minzy bị chê, Lê Hoàng Hiệp thu hút

Hưởng ứng không khí Lễ duyệt binh Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Sao nhập ngũ 2025 đã đưa nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ vào ngày đầu tiên.

16 nghệ sĩ chật vật tập duyệt binh.

Trung đội trưởng Phạm Quang Khải nói duyệt binh, duyệt ngũ để biểu thị sự hùng mạnh, trang nghiêm, thống nhất của đội chính quy, để biểu dương lực lượng, tự tôn dân tộc.

Dù có kinh nghiệm từ mùa trước, Độ Mixi, Anh Tú, Tim, Huỳnh Anh và Hoà Minzy vẫn lúng túng khi tập điều lệnh với động tác treo súng, đi đều, chào và thôi chào.

Khi chỉ huy kiểm tra nội dung cơ bản, Hoà Minzy, Độ Mixi và Anh Tú đều trả lời sai. Anh Tú xin được tập chậm lại để ghi nhớ và được chấp thuận.

Cùng thực hiện động tác nhưng Chi Pu được trung đội trưởng khen còn Hòa Minzy bị chê: “Đồng chí Hòa cá biệt được huấn luyện lần thứ 2 rồi vẫn chưa hình dung ra động tác đi nghiêng là như thế nào".

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trực tiếp hướng dẫn Bình An và Huỳnh Anh tập luyện.

Các nghệ sĩ nhận ra việc đi đều, giữ súng... tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế rất khó bởi những chi tiết nhỏ như góc quay người, lực tay giữ súng hay bước chân đúng nhịp đều đòi hỏi sự tập trung và thể lực lớn.

Quan trọng hơn, một động tác sai cũng có thể phá vỡ sự đồng bộ của cả đội hình.

Phần hội thao ke chân, ở đội nữ, Thùy Chi, Hòa Minzy, Lyly và Linh Ngọc Đàm đạt loại Giỏi; Hậu Hoàng đạt Khá còn Diệu Nhi chỉ vừa đủ điểm Đạt.

Ở đội nam, Bình An, Anh Tú, Hải Đăng Doo, Mạc Văn Khoa và Thanh Duy đạt loại Giỏi; Huỳnh Anh loại Khá còn Độ Mixi và Tim vừa đủ điểm Đạt.

Cũng trong tập 2, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện với vai trò chiến sĩ cũ, trực tiếp hướng dẫn Bình An và Huỳnh Anh thực hiện các nội dung tập luyện như nhiều chiến sĩ đến từ các đơn vị những mùa trước.

Ảnh, clip: NSX