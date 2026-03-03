Ngày 3/3, tờ PEOPLE đưa tin Jarod Rhodes đã qua đời sau sự cố súng đạn xảy ra tối 27/2.

Theo thông cáo từ Sở Cảnh sát Belleville, lực lượng chức năng nhận được tin báo về một trường hợp bị bắn tại nhà riêng. Khi đến nơi, họ phát hiện một thiếu niên bị trúng đạn. Dù được cấp cứu khẩn cấp, nạn nhân không qua khỏi.

Nam diễn viên nhí Jarod Rhodes.

Cảnh sát cho biết đã làm việc với các nhân chứng có mặt tại hiện trường. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ việc không có dấu hiệu cố ý và hiện chưa có nghi phạm nào bị truy tìm. Sự việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác nhận là Jarod Rhodes (15 tuổi). Nhà hát The Muny, nơi diễn viên nhí tham gia từ năm 2024, cho biết cậu từng góp mặt trong nhiều vở nhạc kịch như: Les Misérables, The Little Mermaid, Come From Away và Frozen. Đại diện nhà hát bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc, đồng thời khẳng định sẽ tưởng nhớ và tôn vinh “di sản” mà Jarod đã mang đến sân khấu.

Không chỉ hoạt động tại The Muny, Jarod còn gắn bó với Trung tâm Nghệ thuật Sáng tạo St. Louis, tham gia các nhóm Allegro Vocal Company và Musical Theater Family.

“Sự hiện diện của cậu ấy đã truyền cảm hứng cho cả bạn bè và giảng viên, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả những ai có vinh dự được biết cậu ấy”, đại diện trung tâm chia sẻ.

