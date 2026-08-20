Dàn huấn luyện viên của The Face Vietnam năm nay gồm siêu mẫu Anh Thư, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Hoa hậu H’Hen Niê.

Hoa hậu H'Hen Niê 'tái xuất' sau thời gian làm mẹ bỉm sữa.

So với 2 đàn chị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu, sự góp mặt của H’Hen Niê trên ghế nóng nhận được nhiều chú ý. Một số ý kiến cho rằng cô có phần an toàn, thậm chí lo ngại nàng hậu sẽ lép vế trước Anh Thư và Võ Hoàng Yến bởi hình ảnh hiền lành, nhẹ nhàng vốn gắn với cô từ khi bước vào showbiz.

Clip H'Hen Niê catwalk

Trong buổi họp báo tối 19/8, H’Hen Niê thừa nhận bản thân chịu áp lực khi nhận lời tham gia chương trình. Dù vậy, cô quyết định trở lại ghi hình chỉ vài tháng sau khi sinh con, xem đây là cơ hội để thử thách bản thân. Người đẹp khẳng định sẽ quyết liệt, chiến đấu hết mình và không ngại đối đầu 2 đàn chị.

“Khi được ban tổ chức ngỏ lời, tôi phân vân và suy nghĩ rất nhiều. Tôi hỏi chồng - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi 3-4 lần. Hai lần đầu, anh đều bảo không. Đến lần thứ ba, tôi đưa ra một danh sách để thuyết phục anh. Anh nói: ‘Nếu em sẵn sàng thì nhận, coi như một khởi đầu để quay lại’”, H’Hen Niê chia sẻ.

H'Hen Niê nài nỉ chồng để được trở lại sau thời gian sinh con.

Theo H’Hen Niê, nhiều phụ nữ sau sinh có nguồn năng lượng thôi thúc bản thân bước ra khỏi vùng an toàn và chinh phục những thử thách mới. Cô mong với lý do đặc biệt này có thể tham gia chương trình với tâm thế trọn vẹn nhất.

Sự kiện còn có sự xuất hiện của 2 quán quân The Face Vietnam từ các mùa giải trước là Mạc Trung Kiên và Huỳnh Tú Anh.

Mạc Trung Kiên - quán quân mùa đầu tiên cho biết sau khi đăng quang, cơ hội hoạt động nghệ thuật đến với anh nhiều hơn. Bên cạnh sàn diễn thời trang, nam người mẫu tham gia đóng phim, quay MV cho nhiều nghệ sĩ và hiện có thể sống tốt với nghề.

Gần nhất, nam người mẫu diễn xuất cùng cô giáo - siêu mẫu Thanh Hằng trong Mesdames Thanh Sắc. Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh phát triển công việc kinh doanh thời trang.

Quán quân Mạc Trung Kiên và Huỳnh Tú Anh có những bước tiến sau danh hiệu.

Huỳnh Tú Anh - Quán quân The Face Vietnam 2023 bày tỏ sau 3 năm đăng quang, thay đổi lớn nhất của cô là hiểu rõ hơn về bản thân từ điểm mạnh, điểm hạn chế đến những kỹ năng cần tiếp tục phát triển. Người mẫu có dịp sải bước ở nhiều sàn diễn trong nước lẫn quốc tế, trong đó từng catwalk cho nhà mốt Chanel.

Theo Tú Anh, để theo đuổi nghề người mẫu bền vững, ngoại hình là chưa đủ. Người làm nghề cần duy trì sức khỏe, tính kỷ luật, khả năng thích nghi, kỹ năng làm việc và đặc biệt biết chăm sóc bản thân để có thể gắn bó lâu dài với nghề.

Bộ ba huấn luyện viên gồm: H'Hen Niê, siêu mẫu Anh Thư, Võ Hoàng Yến, host Đỗ Mạnh Cường và bà Trang Lê - đại diện BTC cuộc thi.

The Face Vietnam 2026 tổ chức casting thí sinh tại Hà Nội và TPHCM hồi tháng 6. Từ hơn 2.000 thí sinh đăng ký, chương trình đã chọn được 37 gương mặt xuất sắc bước vào vòng bán kết, nổi bật với dàn diễn viên đã có hơn 10 năm làm nghệ thuật như Lãnh Thanh, Võ Đặng Duy Luân... cùng các gương mặt gây chú ý thời gian qua như: Mai Bảo Vinh, Nguyễn Huỳnh Nhựt, Bùi Lê Mai Hương, Võ Đặng Duy Luân.

Từ danh sách này, BTC sẽ chọn ra Top 18 thí sinh phù hợp nhất để chinh phục ngôi vị cao nhất.

Ảnh, clip: HK, BTC