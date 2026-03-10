Xăng dầu tăng giá nên diễn viên Võ Hoài Nam đăng clip đạp xe đi làm và hóm hỉnh viết: ''Chiến tranh, ở tận xa xa. Thế mà ảnh hưởng, nước ta thế này''.

Tin sao Việt: Ca sĩ Lệ Quyên đăng loạt ảnh bữa tiệc sinh nhật ấm cúng dành cho bạn trai Lâm Bảo Châu, nhắn nhủ điều quý giá nhất cô trao tặng là sự bình dị, thoải mái - nơi anh không cần gắng gượng mà cứ là chính mình.

Ca sĩ Đức Phúc hài hước than thở khi bản thân trở thành "nạn nhân của màn LED" như nhiều nghệ sĩ khác từng gặp phải.

NSND Hồng Vân hồi tưởng những ngày quay phim tại khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng.

Ca sĩ Erik gây chú ý khi đôi cánh 'bốc cháy' trong đêm concert tại Hà Nội. Nhiều khán giả bất ngờ nhưng đây là hiệu ứng dàn dựng có chủ đích, không phải sự cố ngoài ý muốn.

Á hậu Thảo Nhi Lê chia sẻ 2 người phụ nữ có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến cuộc đời và sự nghiệp của cô chính là bà và mẹ.

Vợ chồng Diễm My 9x vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc học bơi, hài hước "lấy vía" Ánh Viên để bơi giỏi như cá.

Nhà thiết kế Đức Hùng ra mắt thiết kế áo dài đặc biệt dành riêng cho nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình, nổi bật với lụa đỏ thắm, điểm xuyết lông khổng tước nơi cổ áo - lấy cảm hứng từ vũ điệu chim công trứ danh của bà.

Ca sĩ Tuấn Hưng hé lộ bạn thân - diễn viên Minh Tiệp - đang giữ gìn vóc dáng rất kỹ sau khi giảm được 6-7 kg, chỉ ăn cơm gạo lứt do vợ chuẩn bị sau mỗi buổi đánh pickleball cùng nhóm bạn.

Hoa hậu Diễm Hương đăng ảnh cùng gia đình giữa trời đầy tuyết.

Diễn viên Kim Tuyến gửi gắm tâm sự sâu lắng có những nỗi buồn người phụ nữ chọn cách giữ im lặng thay vì kể ra và chính sự lặng lẽ đó lại là hành trình trưởng thành âm thầm mà mạnh mẽ nhất.

Ca sĩ Miu Lê thu hút ánh nhìn khi chọn trang phục tôn lên đôi vai trần và xương quai xanh trong buổi đi ăn tối.

Nhiếp ảnh gia Kim Bánh Trôi Nước chia sẻ bộ ảnh mới của NSND Thanh Lam.

Diễn viên Minh Trang xúc động khi hoàn thành vai diễn mới, gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn bộ đoàn phim cùng những kỷ niệm khó quên.

Thùy Anh ghen tỵ vì chứng kiến vợ chồng Anh Tuấn, Anh Đào chăm sóc nhau:

Minh Phi

Ảnh: FBNV, video: TA