Xăng dầu tăng giá nên diễn viên Võ Hoài Nam đăng clip đạp xe đi làm và hóm hỉnh viết: ''Chiến tranh, ở tận xa xa. Thế mà ảnh hưởng, nước ta thế này''.
Thùy Anh ghen tỵ vì chứng kiến vợ chồng Anh Tuấn, Anh Đào chăm sóc nhau:
=> Xem thêm những hình ảnh làng sao mới nhất trên VietNamNet.
Minh Phi
Ảnh: FBNV, video: TA
Cục trưởng Xuân Bắc chúc chị em 'căng tròn mịn', Phó giáo sư Tân Nhàn khoe giọng ngọt ngàoCục trưởng - NSND Xuân Bắc hài hước chúc chị em phụ nữ "căng tròn mịn, hồng tươi vui" nhân ngày 8/3. Phó giáo sư, NSƯT Tân Nhàn khoe giọng hát ngọt ngào được fan hết lòng khen ngợi.