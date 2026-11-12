Sao Việt 12/11/2026

Tin sao Việt 12/11: Nghệ sĩ Cát Phượng bức xúc trước tin đồn bị bắt, tuyên bố nhờ an ninh mạng và luật sư nếu tài khoản tung tin không gỡ bài. MC Hạnh Phúc giới thiệu cụ bà 104 tuổi khỏe mạnh nhờ bơi lội mỗi ngày.

Cát Phượng bức xúc vì tin đồn bị bắt

Hôm nay, nghệ sĩ Cát Phượng đăng bài trên trang cá nhân để phản ứng với bài viết của một tài khoản mạng xã hội. Bài viết này nhắc đến “một nữ danh hài nổi tiếng C.Ph”.

Cô kể mình ngủ dậy lúc 11h30, viết vội kịch bản ngắn gửi học trò tập rồi đi tập thể hình. Sau đó Cát Phượng bất ngờ nhận hàng loạt cuộc gọi hỏi thăm. Có người hỏi cô đã được về nhà chưa, vì sao bị công an đưa đi. Nữ nghệ sĩ khẳng định mình vẫn sống lạc quan, tích cực.

Cát Phượng để mặt mộc sau buổi livestream.

Cát Phượng đưa ra hai đề nghị với tài khoản đăng tin. Nếu không gỡ bài, cô sẽ nhờ cơ quan an ninh mạng truy tìm, sau đó nhờ luật sư và người đăng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vu khống. Nếu “C.Ph” không phải là cô, tài khoản này cần viết rõ người được nhắc đến là ai, vì cách viết hiện tại khiến công chúng nghĩ ngay đến Cát Phượng. Kèm bài viết, Cát Phượng đăng ảnh vừa chụp sau buổi livestream trên TikTok.

MC Hạnh Phúc bên cụ bà 104 tuổi mê bơi lội

MC Hạnh Phúc chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh bên cụ Quý, cụ bà 104 tuổi vẫn sống vui khỏe nhờ bơi lội. Theo MC Hạnh Phúc, ngày nào cụ cũng bơi liên tục nhiều vòng bể và duy trì thói quen này đều đặn. Nhờ thể trạng khỏe mạnh, cụ không mắc bệnh nền nào.

MC Hạnh Phúc bên cụ Quý 104 tuổi tại bể bơi.

MC Hạnh Phúc gặp cụ Quý trong chương trình Việt Nam vui khoẻ. Nam MC bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sức bền và nếp sinh hoạt của cụ ở tuổi 104, đồng thời hào hứng cho biết sẽ cùng cụ xuống bể bơi. Câu chuyện của cụ Quý là ví dụ sinh động về việc vận động đều đặn ở tuổi cao. Đây cũng là tinh thần chương trình Việt Nam vui khỏe muốn lan tỏa tới khán giả qua những nhân vật có thật.

Hoa hậu Thanh Thủy kỷ niệm 2 năm đăng quang Miss International

Ngày 12/11, Hoa hậu Thanh Thủy đăng bài trên trang cá nhân đánh dấu tròn 2 năm cô đăng quang Miss International 2024 (12/11/2024 - 12/11/2026). Người đẹp chia sẻ điều khiến cô xúc động nhất không chỉ là khoảnh khắc chạm tay vào vương miện. Đó còn là hình ảnh những người đã cùng hoa hậu chờ đợi, hồi hộp và vỡ òa trong giây phút ấy.

Hoa hậu Thanh Thủy đăng quang Miss International 2024.

Thanh Thủy gửi lời tri ân tới Chủ tịch Miss International Akemi Shimomura, ban tổ chức cuộc thi, Báo Tiền Phong... Cô cũng cảm ơn gia đình, ê-kíp và khán giả. Theo hoa hậu, 2 năm qua cô có dịp đến nhiều vùng đất mới và trải nghiệm nhiều nền văn hóa. Qua đó, hoa hậu hiểu sâu hơn trách nhiệm đi cùng danh hiệu và nhận ra mình còn nhiều điều phải học, nhiều giới hạn cần vượt qua.

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV