Cục trưởng Xuân Bắc gặp nam thần màn ảnh một thời, Thanh Lam và chồng bác sĩ chạy bộNSND Thanh Lam và chồng bác sĩ tham gia giải chạy để thay đổi bản thân. Cục trưởng Xuân Bắc cho biết anh rất thích diễn viên Lê Vũ Long "Xin hãy tin em" và năn nỉ mãi mới được chụp hình chung.
Tin sao Việt: Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ video ru con lập tức gây sốt cộng đồng mạng. Nữ ca sĩ đang có khoảng thời gian hạnh phúc khi được đồng hành cùng hành trình khôn lớn của con trai.
Ảnh: FBNV