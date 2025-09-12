Tin sao Việt: Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ video ru con lập tức gây sốt cộng đồng mạng. Nữ ca sĩ đang có khoảng thời gian hạnh phúc khi được đồng hành cùng hành trình khôn lớn của con trai.

Cặp nghệ sĩ Phương Lê và Vũ Luân thề hẹn "không bao giờ bỏ nhau, ở cạnh tới lúc chết".

Bộ ảnh gia đình MC Quyền Linh được nhiều người khen vì quá đẹp. Quyền Linh chia sẻ: "Thấm thoắt đã tròn 20 năm rồi đó người tình trăm năm của tôi ơi. Cảm ơn em yêu đã đồng hành với anh suốt chặng đường vừa qua. Sau hai thập kỷ nỗ lực từ bàn tay trắng, chúng ta đã có cuộc sống hiện tại với hai con gái Lọ Lem - Hạt Dẻ đáng yêu. Xin cảm ơn thượng đế, cảm ơn cuộc đời. Anh yêu em, bà xã".

Gia đình diễn viên Mạnh Trường tổ chức sinh nhật cho con trai.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh cùng chồng diện đồ đôi, thảnh thơi ngồi uống cà phê ngắm phố phường.

NSƯT Quách Thu Phương sang chảnh.

Diễn viên Quỳnh Kool đẹp buồn trong bộ ảnh mới.

Phương Oanh đón cặp song sinh sau ngày đầu cho hai con đi nhà trẻ. Diễn viên tiết lộ hai con "khi đi hoành tráng, khi về mắt sưng" vì khóc nhè.

Midu được khen trẻ xinh ở tuổi 36 khi cắt tóc kiểu bờm sư tử.

=> Xem thêm những hình ảnh làng sao mới nhất trên VietNamNet.

Ảnh: FBNV