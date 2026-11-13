Sao Việt 13/11/2026

Ca sĩ Thủy Tiên tặng 2.000 quyển kinh miễn phí

Ngày 13/11, ca sĩ Thủy Tiên cho biết trên trang cá nhân rằng trong đợt ấn tống kinh cho chùa, cô in dư 2.000 quyển kinh để tặng miễn phí. Trong lần cập nhật sau, nữ ca sĩ cho biết đã có 1.100 quyển được gửi đi, hiện còn 900 quyển. Do lượng tin nhắn quá lớn, nhiều trường hợp thiếu thông tin giao hàng chưa được phản hồi kịp.

Ca sĩ Thủy Tiên.

Thủy Tiên chia sẻ mỗi lần ấn tống kinh, cô đều dành tâm huyết thiết kế bìa, xin giấy phép phát hành rồi mới gửi nhà in. Những bộ kinh ca sĩ chọn tặng đều là kinh cô đọc tụng hằng ngày. Thủy Tiên mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người.

Phương Oanh cùng cặp song sinh diện Hanbok ở Hàn Quốc

Mới đây, diễn viên Phương Oanh đăng tải loạt ảnh cùng hai con trong chuyến đi Hàn Quốc. 3 mẹ con diện Hanbok, chụp ảnh giữa khung cảnh kiến trúc cổ. Hai bé hào hứng vui đùa bên mẹ trong suốt buổi chụp. Nữ diễn viên gọi các con là “hai bạn diễn nhí” và vui trước sự hợp tác nhiệt tình của các bé.

Phương Oanh bên 2 con:

Cặp song sinh một trai một gái, tên ở nhà Jimmy và Jenny, là con chung của Phương Oanh và doanh nhân Shark Bình. Hai bé chào đời vào tháng 5/2024. Từ khi làm mẹ, Phương Oanh thường chia sẻ khoảnh khắc sinh hoạt, du lịch bên các con trên trang cá nhân.

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Minh Phi

Ảnh, video: FBNV