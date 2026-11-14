Sao Việt 14/11/2026

Tin sao Việt 14/11: Cục trưởng Xuân Bắc tự nhận mặt mũi bơ phờ nên nhờ người cắt tóc. NSND Trần Ly Ly nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu.

Xuân Bắc nhờ người cắt tóc vì bị chê già

Ngày 14/11, NSND Xuân Bắc đăng ảnh trước và sau khi cắt tóc kèm một bài thơ ngắn trên trang cá nhân. Anh kể vừa gặp một người bạn và bị nhận xét dạo này trông già đi. Nam nghệ sĩ cho biết “không buồn cũng chả giận” vì thấy bạn nói đúng, tự nhận tóc tai rũ rượi, mặt mũi bơ phờ. Vì vậy, anh quyết định đi cắt tóc cho mình rồi mời mọi người so sánh 2 trạng thái trước và sau khi ra tiệm làm tóc.

NSND Xuân Bắc trước và sau khi cắt tóc.

NSND Xuân Bắc hiện là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Dù đã ở vai trò nhà quản lý, anh vẫn giữ thói quen kể chuyện đời thường trên mạng xã hội bằng giọng tự trào. Bài đăng lần này viết theo thể thơ 5 chữ. Hai chữ “áp tơ”, “bi pho” là cách anh phiên âm vui hai từ 'after' và 'before'.

NSND Trần Ly Ly nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành múa

Ngày 14/11, NSND Trần Ly Ly thông báo trên trang cá nhân vừa nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu (Múa - Nghệ thuật học). Cơ sở đào tạo là Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Du lịch và Thể thao Việt Nam. Nữ nghệ sĩ gọi đây là “một dấu mốc ý nghĩa” trên hành trình học tập, nghiên cứu và gắn bó với nghệ thuật, phía sau là những tháng ngày miệt mài cùng nhiều thử thách.

Trần Ly Ly nhận bằng tiến sĩ.

Trần Ly Ly gửi lời cảm ơn đến hai người hướng dẫn là GS.TS Nguyễn Thị Hiền và TS Trần Thị Minh Thu cùng gia đình, thầy cô, đồng nghiệp và bạn bè đã đồng hành. Là một biên đạo múa, chị chọn hướng nghiên cứu lý luận chuyên sâu về múa.

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV