Sao Việt 16/11/2026

Tin sao Việt 16/11: Mai Thảo Linh, con gái MC Quyền Linh, khoe nhan sắc ngọt ngào trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Á hậu Thảo Nhi Lê được doanh nhân người Pháp Romain Leclef cầu hôn tại một resort.

Con gái MC Quyền Linh xinh đẹp ở Hàn Quốc

Mai Thảo Linh, con gái MC Quyền Linh, đăng loạt ảnh trong chuyến du lịch Hàn Quốc trên trang cá nhân, kèm chú thích ngắn gọn “Hàn Quốc phần 2”. Trong ảnh, cô diện váy voan xanh nhạt phối áo khoác mỏng cùng tông, ngồi tạo dáng trên băng ghế dưới tán cây đã lác đác lá vàng. Mái tóc dài uốn nhẹ cùng lớp trang điểm trong trẻo giúp Thảo Linh toát lên vẻ ngọt ngào.

Mai Thảo Linh trong chuyến du lịch Hàn Quốc.

Thảo Linh còn được biết đến với tên thân mật Lọ Lem. Tháng 6/2024, vợ chồng MC Quyền Linh đăng ảnh chúc mừng con gái tốt nghiệp cấp 3, nhiều khán giả khi đó khen cô xinh như hoa hậu.

Á hậu Thảo Nhi Lê được bạn trai người Pháp cầu hôn

Á hậu Thảo Nhi Lê mới chia sẻ trên trang cá nhân đoạn video ghi lại khoảnh khắc được bạn trai, doanh nhân người Pháp Romain Leclef, cầu hôn. Khi cả hai khiêu vũ dưới ánh sao ở khuôn viên ngoài trời của một resort, anh quỳ xuống trao cô chiếc nhẫn kim cương. Thảo Nhi Lê lập tức nhận lời rồi vừa khóc vừa nhìn vào máy quay nói: “I’m engaged” (Tôi đã đính hôn).

Người đẹp kể ban đầu cô nghĩ đây chỉ là chuyến đi ngẫu hứng. Thời tiết không thuận lợi, thậm chí có bão lớn nhưng đúng lúc bạn trai ngỏ lời, trời dịu xuống khiến cô cảm thấy mọi thứ như được sắp đặt. Thảo Nhi Lê ví khoảnh khắc ấy như lúc hai người tìm thấy khoảng nắng ấm riêng giữa chuyến đi khắc nghiệt.

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV