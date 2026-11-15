Khả Ngân đăng bộ ảnh bầu giai đoạn cuối thai kỳ bên Nhan Phúc Vinh. Cặp diễn viên hơn nhau 11 tuổi quen từ 2018, hẹn hò kín tiếng, công khai cầu hôn tối 31/8, xác nhận mang thai con đầu lòng ngày 1/10 và chưa công bố ngày cưới.