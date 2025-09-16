BTV Minh Trang Thời sự 19h đăng ảnh bên đồng nghiệp BTV Tuấn Dương và chia sẻ: ''Tự hào khi được dẫn một sự kiện quan trọng của đất nước, diễn ra tại công trình nổi bật, bề thế toạ lạc ngay trên mảnh đất Đông Anh''.

Tin sao Việt: Thúy Diễm và Lương Thế Thành tình tứ chụp hình ở sân bay trước khi du lịch. Gần đây, cặp sao vướng tin đồn trục trặc vì Thúy Diễm diễn xuất quá nhập tâm cảnh hôn với bạn diễn nam trên sân khấu. Tuy nhiên, nữ diễn viên phủ nhận tin này và cho biết hôn nhân của cô vẫn bền chặt.

Vừa lên chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, NSND Thu Huyền đăng ảnh đẹp và viết: ''Hôm trước Huyền đưa ảnh lên trang, có em vào đùa yêu là ảnh "chất lượng 4.0". Hôm nay đăng ảnh này chắc đủ tiêu chuẩn "chất lượng 5.0".

Lâm Khánh Chi du lịch Thượng Hải (Trung Quốc).

Diễn viên Huyền Sâm khoe quyết định thăng hàm Trung tá.

Lệ Quyên tự nhận xét: "Lên sân khấu là nữ hoàng. Đời thường là em gái nữ hoàng được rồi".

Hoa hậu Thanh Thủy lần đầu thử mặc trang phục Abaya khi công tác ở Malaysia.

Gia đình Chi Bảo - Lý Thùy Chang cùng hai con chụp hình ở Anh. Đây là lần đầu tiên con gái út Gia Linh của họ được sang châu Âu cùng bố mẹ.

MC Tuấn Tú chiều Thanh Hương hết nấc khi tìm mọi góc chụp cho bạn diễn thật đẹp.

Diễn viên Đặng Minh Cúc nói rất bận tận hưởng cuộc sống nên không thích tham gia vào những chuyện thị phi.

Diễn viên Diễm Hương tự nhận "càng có tuổi càng thấy mình nhây".

Siêu mẫu Hà Anh diện váy trắng đẹp không tì vết.

Ảnh: FBNV