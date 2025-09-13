Vũ Luân và Phương Lê thề hẹn 'không bao giờ bỏ nhau', Hồ Quỳnh Hương ru con gây sốtVũ Luân và Phương Lê thề hẹn 'không bao giờ bỏ nhau'. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ru con ngủ, cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng.
Tin sao Việt: Hoa hậu Ngọc Hân thực hiện bộ ảnh ở giai đoạn cuối thai kỳ tại nhà riêng để kỷ niệm dấu mốc đáng nhớ. Cô và ông xã Phú Đạt diện trang phục đời thường, thể hiện cử chỉ tình tứ. Ngọc Hân cho biết cô cảm thấy như giấc mơ thành hiện thực khi có bầu tự nhiên ở tuổi 36 sau thời gian dài mong ngóng, 2 lần IUI và 1 lần IVF thất bại.
Ảnh: FBNV