Tin sao Việt: Hoa hậu Ngọc Hân thực hiện bộ ảnh ở giai đoạn cuối thai kỳ tại nhà riêng để kỷ niệm dấu mốc đáng nhớ. Cô và ông xã Phú Đạt diện trang phục đời thường, thể hiện cử chỉ tình tứ. Ngọc Hân cho biết cô cảm thấy như giấc mơ thành hiện thực khi có bầu tự nhiên ở tuổi 36 sau thời gian dài mong ngóng, 2 lần IUI và 1 lần IVF thất bại.

Hòa Minzy chia sẻ: "Hôm nay Hòa Minzy rất vui khi nhận được giải thưởng Nghệ sĩ truyền cảm hứng văn hóa Việt Nam năm 2025 do YouTube Việt Nam trao tặng".

Diễn viên Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con.

Diễn viên Huỳnh Anh dạo phố.

Diễn viên Lý Chí Huy, ca sĩ Võ Hoài Anh, Quang Anh đang có chuyến công tác tại Huế.

MC Thúy Hạnh chụp ảnh kỷ niệm với đoàn tàu sản xuất từ năm 1978 - đúng năm cô ra đời - khi sang Italy.

Gia đình Huỳnh Đông - Ái Châu cùng nhau dạo chơi, hưởng ngày nắng đẹp ở Canada.

NSND Hồng Vân đăng ảnh mặc thanh lịch ra phố, được nhiều người khen trẻ trung.

Võ Tấn Phát khoe vóc dáng sau buổi tập gym, cho biết anh thấy mình còn hơi gầy.

Đàm Vĩnh Hưng đi từ thiện cùng siêu mẫu Xuân Lan và diễn viên Trương Thanh Long.

Diễn viên Hồng Ánh tận hưởng buổi sáng thảnh thơi bên chó cưng. Cô tiết lộ bức ảnh do ông xã Thanh Sơn chụp.

Ảnh: FBNV