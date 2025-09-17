Tin sao Việt: Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn được người thân đón về nhà sau một tháng trị liệu phục hồi chức năng tại trung tâm y tế ở Cần Thơ hôm 17/9. Anh tự tin đi lại, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính thay vì thường xuyên đeo khẩu trang như trước.

Thời gian tới, nam diễn viên sẽ sống trong căn hộ tại TPHCM để tiếp tục nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Anh cho biết nóng lòng quay lại công việc sản xuất nội dung trên YouTube, song tạm thời chỉ có thể trò chuyện, chia sẻ cùng khán giả chứ chưa tiện nấu nướng.

Diễn viên Cát Tường vào vai tù nhân trong phim mới.

Hoa hậu Mai Phương Thúy gợi cảm trong váy vàng nổi bật.

Diễn viên Lan Phương tận hưởng không khí trong lành và cảnh đẹp ở Ninh Bình.

Hành động vui nhộn của NSƯT Thanh Bình bên tượng King Kong.

Diễn viên Thúy Ngân khoe loạt ảnh mới hút mắt.

Ca sĩ Duyên Quỳnh vui vì được giao lưu với sinh viên Đại học Thủy Lợi.

MC Mỹ Vân về thăm quê Bác.

BTV Diễm Quỳnh và Hoàng Trang bên nhân vật đặc biệt.

Dương Hoàng Yến tận hưởng những ngày nghỉ yên bình nơi núi đồi.

Hoa hậu Tiểu Vy khoe bữa ăn khiến "vòng eo khóc thét".

MC Hạnh Phúc tự hào về quê hương Việt Nam bao la trù phú.

Diễn viên Quỳnh Nga như công chúa xuống phố.

Nghệ sĩ Hương Tươi ngắm thành phố từ tầng 40.

=> Xem thêm những hình ảnh làng sao mới nhất trên VietNamNet.

Ảnh: FBNV