Tin sao Việt: Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn được người thân đón về nhà sau một tháng trị liệu phục hồi chức năng tại trung tâm y tế ở Cần Thơ hôm 17/9. Anh tự tin đi lại, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính thay vì thường xuyên đeo khẩu trang như trước.

Thời gian tới, nam diễn viên sẽ sống trong căn hộ tại TPHCM để tiếp tục nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Anh cho biết nóng lòng quay lại công việc sản xuất nội dung trên YouTube, song tạm thời chỉ có thể trò chuyện, chia sẻ cùng khán giả chứ chưa tiện nấu nướng.

saoviet1.jpg
Diễn viên Cát Tường vào vai tù nhân trong phim mới. 
saoviet2.jpg
Hoa hậu Mai Phương Thúy gợi cảm trong váy vàng nổi bật.
gen h z7021813188092_0adad8101270d622607a17934da9e89e.jpg
Diễn viên Lan Phương tận hưởng không khí trong lành và cảnh đẹp ở Ninh Bình. 
gen h z7021813154938_55bb58879eb71eea7523c430be607843.jpg
Hành động vui nhộn của NSƯT Thanh Bình bên tượng King Kong.
gen h z7021813127969_138871188a83bbca4e4a929b05a65708.jpg
Diễn viên Thúy Ngân khoe loạt ảnh mới hút mắt.
gen h z7021813159951_f9e045d3ed6721ee4cb1c3e70be9d598.jpg
Ca sĩ Duyên Quỳnh vui vì được giao lưu với sinh viên Đại học Thủy Lợi. 
gen n z7021813160645_1e6499a28f41918e6acf17cea3672550.jpg
MC Mỹ Vân về thăm quê Bác. 
saoviet11.jpeg
BTV Diễm Quỳnh và Hoàng Trang bên nhân vật đặc biệt. 
saoviet13.jpeg
Dương Hoàng Yến tận hưởng những ngày nghỉ yên bình nơi núi đồi. 
saoviet8.jpeg
Hoa hậu Tiểu Vy khoe bữa ăn khiến "vòng eo khóc thét".
saoviet6.jpeg
MC Hạnh Phúc tự hào về quê hương Việt Nam bao la trù phú.
saoviet12.jpeg
Diễn viên Quỳnh Nga như công chúa xuống phố.
saoviet1.jpeg
Nghệ sĩ Hương Tươi ngắm thành phố từ tầng 40. 

Ảnh: FBNV