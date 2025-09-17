Thúy Diễm và Lương Thế Thành tình tứ ở sân bay, BTV Minh Trang VTV xinh đẹpThúy Diễm và Lương Thế Thành tình tứ chụp hình ở sân bay trước khi du lịch. Diễn viên Huyền Sâm khoe quyết định thăng hàm Trung tá.
Tin sao Việt: Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn được người thân đón về nhà sau một tháng trị liệu phục hồi chức năng tại trung tâm y tế ở Cần Thơ hôm 17/9. Anh tự tin đi lại, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính thay vì thường xuyên đeo khẩu trang như trước.
Thời gian tới, nam diễn viên sẽ sống trong căn hộ tại TPHCM để tiếp tục nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Anh cho biết nóng lòng quay lại công việc sản xuất nội dung trên YouTube, song tạm thời chỉ có thể trò chuyện, chia sẻ cùng khán giả chứ chưa tiện nấu nướng.
Ảnh: FBNV