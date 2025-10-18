21 nghệ sĩ hát quảng bá Huế

Đêm nhạc Mega Booming Day 2 trở lại vào ngày 21/12 tới tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại nội Huế. Theo đó, 21 nghệ sĩ tham gia biểu diễn gồm: Isaac, Hoàng Dũng, B Ray, Quân A.P, Phạm Anh Khoa, Neko Lê, Captain Boy, Gemini Hùng Huỳnh, Khôi Vũ, LyLy...

Isaac cùng nhiều "Anh trai", "Em xinh" sẽ biểu diễn tại Huế. Ảnh: FBNV

Trong đó, giọng ca Vietnam Idol Xuân Định K.Y và chủ nhân hit Kém duyên - Rum đều là những người con cố đô.

Theo BTC, đêm Mega Booming Day 2 được xây dựng kết hợp âm nhạc với trình diễn thị giác, công nghệ sân khấu điện tử cùng những yếu tố gợi nhắc văn hóa cung đình.

Ngoài âm nhạc, sự kiện còn tái hiện nhiều hoạt động văn hóa gắn liền với Huế như lễ thiết triều, lễ đổi gác… đồng thời kết hợp tham quan di tích lịch sử.

BTC còn chuẩn bị bún bò Huế cho khán giả xem show - hoạt động đặc biệt nhằm tôn vinh di sản phi vật thể quốc gia "Tri thức dân gian về bún bò Huế" được công nhận vào ngày 27/6 vừa qua.

Tiết mục của ca sĩ Kay Trần trong đêm "Mega Booming" tháng 7.

Wean Lê khóc nức nở trong MV 18+

Bài Bao lâu rồi em do chính Wean Lê sáng tác trong một buổi chiều tàn. Khi ngắm hoàng hôn và vô tình nghe một đoạn nhạc nền hay, anh bất giác rap theo, bật ra câu "bao lâu rồi em" rồi viết thành bài hoàn chỉnh.

Bài hát về những tổn thương, khoảng lặng nội tâm của một chàng trai từng yêu hết mình. "Tôi có thói quen nhìn lại mình hàng ngày, luôn tự hỏi có đang thực sự ổn không. Tôi muốn nhắc nhở người nghe để ý và chăm sóc nhiều hơn cảm xúc, tinh thần", 9X cho hay.

Wean Lê nói đôi lúc bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống, đắm chìm trong nỗi buồn, những cuộc vui; từ đó dễ mất kiểm soát và có xu hướng trốn tránh sự thật.

Wean Lê trong MV. Ảnh: NVCC

Qua bài hát, anh muốn truyền tải thông điệp cần chậm lại để đối diện chính mình, tìm ra câu trả lời thực sự.

MV do Phương Vũ đạo diễn, giúp Wean Lê "bung" hết cá tính. Phần hình ảnh không quá cầu kỳ nhưng táo bạo, đánh vào thị giác.

Wean Lê đảm nhận vai trò đạo diễn thời trang, kết hợp và đề cao cả 3 yếu tố âm nhạc, hình ảnh và thời trang trong sản phẩm này.

Wean Lê và Minh Thùy có nhiều cảnh nóng bỏng. Ảnh: NVCC

Đóng cặp 9X là người mẫu Minh Thùy. Cuối MV, cảnh Wean Lê khóc nức nở khi đám đông giải tán là cảm xúc thật, chỉ quay 1 lần.

Trích đoạn MV "Bao lâu rồi em"

Phúc Anh nối dài chuỗi sản phẩm ý nghĩa

Ca sĩ Phúc Anh ra MV Trẻ vùng cao nối dài hành trình âm nhạc và thiện nguyện của dự án 54 dân tộc Việt Nam.

Đây là dự án cô ấp ủ từ lâu, muốn dùng âm nhạc để tôn vinh nét đẹp văn hóa, phong tục, ngôn ngữ cũng như tinh thần kiên cường của 54 dân tộc anh em.

Bài hát vui tươi, tiết tấu nhẹ nhàng và giai điệu trong trẻo, gợi lên hình ảnh núi rừng cùng cuộc sống hồn nhiên của những đứa trẻ nơi đây.

Ca sĩ Phúc Anh bên trẻ vùng cao. Ảnh: NVCC

Phúc Anh viết bài hát như lời nhắc dịu dàng về sự quan tâm và yêu thương dành cho thế hệ tương lai, nhất là những em nhỏ sinh ra ở vùng còn nhiều khó khăn.

Cô cũng muốn người nghe cảm nhận được niềm tin và năng lượng tích cực - điều mình nhìn thấy ở các bé.

MV được dừng bằng tư liệu từ chuyến đi thiện nguyện của Phúc Anh tại làng phong, tỉnh Gia Lai. Ở đây, cô trao quà và hát tặng người dân địa phương.

Trích đoạn MV "Trẻ vùng cao"

Hình ảnh trong MV như quyển nhật ký được ghi lại bằng cảm xúc. Điểm nhấn của sản phẩm là những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo và khoảnh khắc tự nhiên của các bé giữa thiên nhiên tươi đẹp.

Cô tin đây là giá trị của âm nhạc: tạo nên sợi dây gắn kết giữa người với người, giữa nghệ sĩ với cộng đồng.

"Âm nhạc có thể chạm đến trái tim con người và trở thành cầu nối lan tỏa điều tốt đẹp. Dự án 54 dân tộc Việt Nam là cách tôi gửi gắm niềm tri ân đến đất nước, con người Việt Nam”, Phúc Anh nói.

Mỹ Mỹ lột xác gợi cảm sau 'Em xinh say hi'

Ca sĩ Mỹ Mỹ chính thức phát hành album đầu tay Burning Blue - sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình nghệ thuật.

Ca sĩ Mỹ Mỹ.

Theo Mỹ Mỹ, album là cách nhìn nhận về tình yêu và cảm xúc. Trong tình yêu cũng như trong âm nhạc, nữ ca sĩ tin rằng sức mạnh thật sự không nằm ở sự mãnh liệt nhất thời mà ở khả năng biến đổi, thích nghi và vẫn giữ được ngọn lửa ấm trong tim. Đây chính là tinh thần mà album muốn gửi gắm.

Dự án gồm 12 ca khúc (8 bài mới hoàn toàn, 1 ca khúc được làm mới cùng 3 ca khúc cũ), gồm Giản hạ thủy, Delulu, Love me like that, Một mình em, Stay here, Em cười tươi vào ngày anh cưới, Đố anh giữ được em, Her remix...

Nếu Em cười tươi vào ngày anh cưới là bản ballad nhẹ nhàng, sâu lắng thì Đố anh giữ được em lại là ca khúc pop dance sôi động, thể hiện rõ phong cách hiện đại, tự tin của Mỹ Mỹ.

Trong dự án, ca sĩ thể hiện khả năng xử lý các bài hát tinh tế, lối luyến láy linh hoạt cùng việc khéo léo đưa thêm những chất liệu cảm xúc của riêng cô vào album.

Mỹ Mỹ còn tham gia vào quá trình sáng tác, sản xuất và chỉ đạo nghệ thuật cho album.

Tiếp nối dấu ấn của album, Mỹ Mỹ sẽ tổ chức show vào ngày 24/10 tại TPHCM.

“Burning Blue với tôi không chỉ là một album mà là quá trình tôi đối diện và học cách yêu lại chính mình. Giống như ngọn lửa xanh không ồn ào, không dữ dội nhưng luôn cháy âm ỉ", Mỹ Mỹ chia sẻ.

Mỹ Mỹ trong concert "Em xinh say hi".

Ca sĩ Mỹ Mỹ xuất thân là vũ công, cô đã rèn luyện từ giọng hát đến vũ đạo, kỹ năng trình diễn để làm ca sĩ. Cô gặt hái được nhiều thành công với các ca khúc như: Không ai khác ngoài anh, Anh chẳng thoát được đâu, Em chỉ muốn được chill… Trong năm qua, Mỹ Mỹ góp mặt trong Em xinh say hi, tạo dấu ấn với nhiều khán giả.

MV "HER" của Mỹ Mỹ

Ảnh, clip: NVCC