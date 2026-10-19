Sao Việt 19/10/2026:

Tin sao Việt 19/10: NSND Công Lý được vợ kém 15 tuổi mừng sinh nhật. Vợ chồng Trấn Thành hôn trước Kim tự tháp.

NSND Công Lý được vợ kém 15 tuổi mừng sinh nhật

Trên trang cá nhân, chị Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý chia sẻ khoảnh khắc cùng ông xã đón tuổi mới giản dị, ấm áp. Không đám tiệc linh đình, hai vợ chồng cùng nhau thổi nến, ăn bánh kem. "Chúc mừng sinh nhật Lý béo", chị nhắn nhủ đầy tình cảm. Bài viết thu hút hàng trăm bình luận, hầu hết là lời chúc mừng tuổi 53 đến NSND Công Lý từ người dùng mạng.

Thời gian gần đây, chị Hà vẫn duy trì đăng ảnh, video cập nhật cuộc sống cùng Công Lý. Chị thường quay lại các khoảnh khắc tình tứ, chăm sóc chồng; đôi khi là cách làm các món ăn ngon mà đơn giản, tiện lợi.

Vợ kém 15 tuổi mừng sinh nhật Công Lý.

Vợ chồng Trấn Thành trao nụ hôn trước Kim tự tháp

Vợ chồng nghệ sĩ Trấn Thành - Hari Won vừa chia sẻ loạt ảnh tình tứ trước Kim tự tháp ở Ai Cập. Bên cạnh các bình luận chia vui, Trấn Thành bị nhiều fan trêu về cân nặng như: "Nhờ sức nặng của anh Thành cản gió, chứ không chị Hari đứng đó một mình là gió thổi bay chị rồi"; "Đứng kế bên Kim tự tháp thấy anh Thành thật nhỏ bé"...

Đạo diễn Trấn Thành và ca sĩ Hari Won đang tận hưởng chuyến du lịch riêng tư tại Ai Cập. Cặp đôi chọn một khu nghỉ dưỡng sang trọng có view nhìn thẳng ra Đại kim tự tháp Giza - nằm ở vùng ngoại ô Cairo, di tích biểu tượng của quốc gia này. Hai vợ chồng âu yếm, cùng thưởng thức bữa sáng với bánh mì Ả Rập và các món ăn đặc trưng của địa phương.

Trước đó, Trấn Thành khoe vừa hoàn thành ghi hình cùng lúc 3 dự án lớn nhất năm 2026 gồm chương trình truyền hình Running Man, Tinh hà say Hi và phim điện ảnh Em. Vì vậy, anh muốn cùng Hari Won đi chơi để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Vợ chồng Trấn Thành tình tứ.

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Tú Liên

Ảnh, clip: FBNV