Sao Việt 16/10/2026

Tin sao Việt 16/10: MC Quyền Linh viếng mộ cố tài tử Lê Công Tuấn Anh. Vợ chồng đạo diễn Trấn Thành - Hari Won âu yếm, mặn nồng trong chuyến du lịch riêng tư.

MC Quyền Linh viếng Lê Công Tuấn Anh

Trên trang cá nhân, MC Quyền Linh gây xúc động khi chia sẻ video viếng mộ cố tài tử Lê Công Tuấn Anh. Nam MC nói: "Đám giỗ lần thứ 30 của bạn hiền, mới đó đã 30 năm! Mãi nhớ về bạn. Hy vọng chúng ta sẽ giữ được tình bạn toàn vẹn. Hy vọng 30 năm sau, rồi 30 năm sau nữa vẫn còn có nhiều người nhớ về Lê Công Tuấn Anh - một diễn viên tài hoa, bạc mệnh".

Kể từ khi Lê Công Tuấn Anh mất năm 1996, vào dịp giỗ hằng năm, Quyền Linh, Lê Tuấn Anh, Phước Sang... thường cùng nhau đến viếng hoặc đi riêng tùy tình hình sức khỏe, công việc của mỗi người. Trong đó, Quyền Linh chưa từng vắng mặt suốt 30 lần giỗ Lê Công Tuấn Anh. Bên cạnh trái cây, xôi, chè... nam MC luôn mang theo 1 cốc cà phê - món uống yêu thích của bạn thân sinh thời.

Quyền Linh viếng mộ Lê Công Tuấn Anh

Trấn Thành và Hari Won âu yếm, mặn nồng

Vợ chồng đạo diễn Trấn Thành - ca sĩ Hari Won đang tận hưởng chuyến du lịch riêng tư tại Ai Cập. Cặp đôi chọn một khu nghỉ dưỡng sang trọng có view nhìn thẳng ra Đại kim tự tháp Giza - nằm ở vùng ngoại ô Cairo, di tích biểu tượng của quốc gia này. Hai vợ chồng âu yếm, cùng thưởng thức bữa sáng với bánh mì Ả Rập và các món ăn đặc trưng của địa phương.

Ảnh tình tứ của vợ chồng Trấn Thành khiến khán giả thích thú. Họ còn dành lời khen về vóc dáng gọn gàng của nam đạo diễn. "Sao hình này thấy giống Tỉnh Bách Nhiên vậy anh Thành?", "Sao em nhìn ra Luke vậy ta?", "Nhìn cũng Loan Niệm đó chớ không vừa"... là cách bình luận trêu chọc phổ biến.

Trước đó, Trấn Thành khoe vừa hoàn thành ghi hình cùng lúc 3 dự án lớn nhất năm 2026 gồm chương trình truyền hình Running Man, Tinh hà say Hi và phim điện ảnh Em. Vì vậy, anh muốn cùng Hari Won đi chơi để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

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Tú Liên