Tin sao Việt: Diễn viên Mạnh Trường vui đùa cùng con ở bể bơi và bất ngờ đẩy vợ xuống nước. Hành động vui đùa này được anh chia sẻ lên mạng, nhận nhiều lời bình luận thú vị từ bạn bè.

BTV Ngọc Trinh nói sau 1.000 lần từ chối thì đã đồng ý chụp bộ ảnh mới.

Bà xã Phan Mạnh Quỳnh hạnh phúc khi được chồng và bạn bè tổ chức tiệc lãng mạn mừng sinh nhật.

Diễn viên Thuỳ Dương tạo dáng bên bể bơi.

Hoa hậu Huyền My thảnh thơi tận hưởng ngày cuối tuần.

Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương chụp ảnh cùng thú cưng.

Cựu siêu mẫu Thúy Hạnh dạo chơi Italy cùng con gái đầu lòng.

Hoa hậu Kỳ Duyên đọ sắc với Miss Universe 2018 Catriona Gray tại một sự kiện thời trang.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh tạo dáng trước biển.

Đan Lê khoe khoảnh khắc tình tứ với ông xã, đạo diễn Khải Anh, dưới chân tháp Eiffel (Pháp) trong chuyến du lịch hè 2025.

Ảnh: FBNV