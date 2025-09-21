Chồng chủ tịch nói lời mật ngọt với hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, NSND Phạm Phương Thảo được mùaDoanh nhân Đỗ Vinh Quang đăng ảnh du lịch Nhật Bản kèm chia sẻ những lời mật ngọt dành cho vợ - hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. NSND Phạm Phương Thảo cười tươi rói vì cây trái trong vườn sum suê quả.
Tin sao Việt: Diễn viên Mạnh Trường vui đùa cùng con ở bể bơi và bất ngờ đẩy vợ xuống nước. Hành động vui đùa này được anh chia sẻ lên mạng, nhận nhiều lời bình luận thú vị từ bạn bè.
Ảnh: FBNV