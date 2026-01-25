Mới đây Hồng Diễm thu hút sự chú ý khi đăng ảnh chụp cùng Hà Việt Dũng (chồng đóng chồng hiện tại của cô trong phim Lằn ranh) và Hồng Đăng - người tình màn ảnh suốt 1 thập kỷ. Cả 3 chụp hình chung khi đi dự đám cưới diễn viên Kiều My tại Hà Nội. Đây cũng là lần hiếm hoi Hồng Đăng đồng ý "lên sóng" trên Facebook của đồng nghiệp sau thời gian dài im ắng.

Hồng Diễm, Hồng Đăng và Hà Việt Dũng.

Hồng Diễm viết: "Chuyện là hôm qua mình đi đám cưới “con gái” Kiều My. Đến nơi gặp toàn drama “gia đình”. Đầu tiên là gặp “chồng mình”, vào đến mâm lại gặp “người yêu cũ”, xong lại ngồi chung mâm với “người yêu cũ của chồng mình”. Sáng nay dậy đau hết đầu, mở điện thoại ra ảnh với cô dâu chú rể thì không thấy đâu chỉ thấy mấy ảnh này".

Loạt ảnh thu hút hơn 42 nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận, phần lớn bày tỏ sự yêu mến với cặp song Hồng và mong họ sớm tái hợp trên màn ảnh sau 5 năm vắng bóng.

Bức ảnh mới nhất của Hồng Diễm và Hồng Đăng. Ảnh: FBNV

Trong khi Hồng Diễm liên tục đóng chính các phim Hành trình công lý, Trạm cứu hộ trái tim và hiện tại là Lằn ranh đang phát sóng trên VTV1 thì gần 4 năm qua, Hồng Đăng vắng bóng trên màn ảnh kể từ Thương ngày nắng về 2 vì ồn ào đời tư.

Hồng Diễm và Hồng Đăng được coi là cặp đôi vàng trong làng phim truyền hình vì diễn xuất ăn ý dù chưa từng có cảnh hôn thật sự trên màn ảnh. Kể từ phim đầu tiên, Cầu vồng tình yêu (2011), cặp song Hồng đã kết hợp trong hàng loạt dự án phim được yêu thích như: Matxcơva - Mùa thay lá (2017), Cả một đời ân oán (2018), Hoa hồng trên ngực trái (2019), Những ngày không quên (2020) và gần nhất là Hướng dương ngược nắng (2021). Như vậy đã 5 năm Hồng Diễm và Hồng Đăng không đóng phim chung.

Clip trích đoạn Hồng Đăng và Hồng Diễm trong "Những ngày không quên":